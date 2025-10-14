フェニクスＢがＳ高カイ気配、「コレステロール不含の高比重リポタンパク質粒子」に関する日本特許査定を受領

フェニックスバイオ<6190.T>がストップ高の４８８円でカイ気配となっている。１０日の取引終了後、「コレステロール不含の高比重リポタンパク質粒子」に関する日本特許査定を受領したと発表しており、これを好感した買いが流入している。



高比重リポタンパク質粒子（ＨＤＬ）は、ヒトの体の中にあるコレステロールを回収して肝臓に持って帰る役割を担っているが、同社は肝細胞の培養物中にコレステロールをほとんど、または全く含まないＨＤＬが存在することを発見。ＨＤＬの中でも、特にコレステロール不含のＨＤＬが、高いコレステロール回収機能を有していることを確認しており、今回特許査定を取得した発明はこれに関するもの。同社は今後、この発明をもとに脂質異常症の治療法や治療薬の開発を行っている研究機関や製薬企業との共同研究やライセンスアウトを模索するとしている。 なお、同件が業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS