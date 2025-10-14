外為サマリー：時間外の米金利上昇を手掛かりに一時１５２円６０銭台を回復 外為サマリー：時間外の米金利上昇を手掛かりに一時１５２円６０銭台を回復

１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円４７銭前後と１０日の午後５時時点に比べ４０銭弱のドル安・円高となっている。



１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円２８銭前後と前週末に比べ１円１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。トランプ米大統領が１２日に中国との新たな貿易摩擦の緩和に向けた取引にオープンな姿勢を示し、米中貿易摩擦の激化懸念が和らいだことから一時１５２円４５銭まで上伸した。



この流れを引き継ぐかたちで、この日の東京市場のドル円相場は下げ渋る展開となっている。前週末に公明党が自民党との連立政権から離脱する方針を示したこともあって朝方には１５２円１０銭台に軟化する場面もあったが、時間外取引で米長期金利が上昇していることがドルを下支え。前日の高値（１５２円４５銭）を上抜けると戻りに弾みがつき、午前９時３０分ごろには１５２円６１銭をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５６１ドル前後と１０日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７６円２７銭前後と同７０銭弱のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS