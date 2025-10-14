ウォンテッドは急落、先行投資で２６年８月期大幅営業減益へ ウォンテッドは急落、先行投資で２６年８月期大幅営業減益へ

ウォンテッドリー<3991.T>は急落。前週末１０日取引終了後、２６年８月期連結業績予想について売上高を４９億７０００万円（前期比１．２％増）、営業利益を１０億円（同３９．２％減）と発表した。事業成長に向けた先行投資が利益面で重しとなる見通し。これを嫌気した売りが先行している。



建物賃貸借契約の解約合意に伴う明け渡し協力金を特別利益に計上するため、純利益は１５億４０００万円（同４２．１％増）と大幅増益になる見込み。配当予想は２０円（前期同額）とした。同時に発表した２５年８月期決算は売上高が４９億８００万円（前の期比４．０％増）、営業利益が１６億４４００万円（同３．２％増）だった。



