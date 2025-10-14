本日10月14日（火）24時59分〜25時29分 日本テレビ（※関東ローカル）にて、ドラマ「君のスマホを見てみたら」を放送。

◆TVer： https://tver.jp/series/sruno340qu （放送後より配信開始）

スマホは知っている。笑顔の裏の本音も、過去の未練も、誰かへの嫉妬も。親も、恋人も、親友も知らない自分の秘密をスマホは知っている。スマホを覗けば、持ち主の全てが分かる…。

スマホに表示されるメッセージや写真、動画、そしてスマホを持つ彼らの周囲で聞こえている音楽や会話などをヒントに、主人公が巻き込まれていく事態の真相を探るドラマ。

次々に起こる不可解な出来事に翻弄される主人公・高橋優香を演じるのは倉沢杏菜。倉沢演じる主人公・優香の人生に大きな影響を与える人物を演じるのはBALLISTIK BOYZの砂田将宏。優香の母親役は鳥居みゆきが演じる。

放送を控え、本作のあらすじを紹介！

■あらすじ

高橋優香（倉沢杏菜）は、夢だった漫画編集者になれず、出版社の人事部で満たされない日々を送っていた。

SNSの裏アカウントに、偽りのない本音を綴ることだけが心の支えだった。

ある日、そんな彼女の運命を変える出来事が起きる。

誰かが乗っ取った彼女のインスタの投稿が有名な漫画家の目に留まったことで、アカウントは世間の注目を集め、大きな話題となっていく。

冴えない日常は一変し、誰もが羨む“人気者”の人生を手に入れる。

かつてない賞賛を浴びた優香は、後戻りのできない決断を下す。

--乗っ取りさんが作ったこの“偽物”かつ“理想”の私を、私が乗っ取る、と。

だが、彼女が脚光を浴びるほどに、深い影がその日常を覆い始める。

彼女の周りで、奇妙な事件や事故が起こり始めたのだ。

彼女のアカウントを乗っ取った犯人は一体誰なのか？その目的は？

彼女に理想の人生を提供する、“乗っ取り”アカウントは、救いの神か、それとも死への案内人か。

彼女に熱狂する人々の中に潜む、正体不明の犯人は誰なのか？

その理想は、誰の理想？

人々の“理想”や“憧れ”が溢れるSNS時代に送る、悪夢のホラーサスペンス--。

◆出演者

倉沢杏菜

砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）

安野澄

鳥居みゆき ほか