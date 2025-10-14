森七菜、サーフィンウェア姿で美脚スラリ「脚のライン綺麗」「素敵な笑顔」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】女優の森七菜のスタッフ公式Instagramが、10月13日に更新された。サーフィンウェアを着こなした森のオフショットを公開した。
【写真】森七菜、美脚大胆サーフィンウェア姿
投稿では、森が出演する映画「秒速5センチメートル」（公開中）で演じる役柄の名前「＃澄田花苗」というハッシュタグをつけ、「＃サーフィン成功後」だというオフショットを公開。青く澄んだ海を背景に、森が砂浜に座った笑顔ショットや、砂浜に仰向けに横になっている場面を披露し、裸足にショートパンツのサーフウェアからは小麦色の健康的な美しい脚が伸びている。
この投稿に、ファンからは「サーフィンのシーンすごく良かった」「とても素敵だった」「サーフィンカッコよかった」と同作のサーフィンシーンの感想が続々。「とっても素敵な笑顔」「可愛すぎる」「海が似合う」「脚のライン綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
