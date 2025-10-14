リーグ優勝決定シリーズ第1戦

米大リーグ・ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦を行った。4回の攻撃で不運のプレーが発生。大飛球をブルワーズ中堅手がはじいたものの、そのままキャッチしたかに見えたが、直前でフェンスに当たっていた。フォースプレーとなり、三走、二走が相次いでアウトに。チャンスが一転無得点となった。米記者は三塁走者テオスカー・ヘルナンデスの失態を指摘している。

まさかの珍プレーでドジャースがチャンスを逸した。1死満塁のマンシーの打席。中堅へ特大の飛球を放ち、フェンス際で中堅手フリリックがジャンプ。キャッチを試み、グラブからこぼれたボールをそのままキャッチしたかに見えた。しかし、直前でフェンスにボールが当たっていた。

タッチアップに備えて一度三塁ベースに戻ったヘルナンデスが急ぎ本塁へ向かうが、見事な中継プレーで本塁に送球されてフォースアウトに。さらに二塁走者スミスはフリリックがキャッチしたと判断して進塁しておらず、三塁もフォースアウト。まさかのゲッツーとなった。ロバーツ監督が抗議するも、判定は覆らず。敵地は大歓声に包まれた。

X上では米記者も続々と超珍事に反応。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のアナリストのベン・バーランダー氏は「プレーオフ史上最もクレイジーなプレーの一つだ！」と投稿し、米紙「USAトゥデー」のボブ・ナイチンゲール記者は「ただの典型的な8-6-2のダブルプレーだ」と記した。

フリリックのグラブに当たった時点でヘルナンデスはスタートが切れたが、一度三塁に戻ってしまったことで生還できなかった。米専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マケイン記者は「テオスカーの走塁は酷い。彼はバットで取り戻すかもしれないが……。なんてことだ」と指摘。米カリフォルニア州地元局「NBCロサンゼルス」のマイケル・J・デュアルテ記者も「これは最悪だ」と投稿した。



（THE ANSWER編集部）