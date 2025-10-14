【GU × rokhコラボ】は40・50代こそ狙い目かも！→ 大人に似合う「新作アイテム」

「待っていました！」という人も多そうな、【GU（ジーユー）】と【rokh（ロク）】とのコラボコレクションの新作が発売中。公式サイトによると、「クラシックで日常のスタイルに自然と寄り添うアイテム」なのだそう。そんなコラボコレクションは、実は、40・50代が狙うべきアイテムも豊富に揃っているんです。ミドル世代のお手本になりそうなコーデを多数投稿しているGUスタッフさんによる、最旬コーデとともにご紹介します。

クラシックムード漂うラップ風スカート

【GU】「トレンチチェックスカート by rokh」\3,990（税込）

クラシックな雰囲気のチェック柄のラップ風スカートは、ウエスト後ろがゴム仕様で穿きやすそうなところも魅力。さらに、太めの共布ベルトがウエスト周りをさりげなくカモフラージュしてくれそう。存在感のある飾りボタンが上品なアクセントになり、お出かけやオフィスコーデにもハマるはず。同素材のショート丈のトレンチコートを合わせてセットアップ風に着こなすと、一気に秋ムードが高まりそうです。

大人の魅力をアップさせる秋色コーデ

スタッフのHirokoさんが紹介しているのは、オリーブカラーのニットプルオーバーとの秋らしさを演出するコーデ。リブ素材のトップスで上半身をすっきりと見せつつ、スカートを主役にしたメリハリのあるスタイリングに仕上げています。上品でナチュラルな印象のカラー配色は大人世代にピッタリ。袖口のボタンをはずして抜け感を出し、足元は黒のショートブーツで引き締めると、大人の魅力をアピールできそう。

レイヤードコーデを楽しめるワンピのセット

【GU】「2ピースニットミニワンピース by rokh」\4,990（税込）

襟付きのニットプルオーバーとミニ丈のキャミワンピとのセット。セットで着るのはもちろん、それぞれ別々でも着まわせる、お得なアイテムです。プルオーバーは丈が短すぎず長すぎず、さまざまなボトムスともマッチしそう。キャミワンピは、厚手のタイツと合わせも良し、パンツをレイヤードしても今っぽいコーデにきまるはず。グレーとイエローの2色展開です。

ちょっぴりノスタルジックな大人レイヤード

最旬コーデにトライしたいなら、フレアジーンズを合わせるのがおすすめ。今季リバイバルの予感がするフレアジーンズは、クラシックで遊び心もあるrokhのアイテムとも好相性。プルオーバーとミニワンピをセットで着てフレアジーンズを重ねると、大人世代にはちょっぴりノスタルジックなコーデを楽しめそう。Hirokoさんが合わせているシューズも、GU × rokhのアイテム。あえて、メタリックな質感を重ねて、今っぽく仕上げています。

writer：Yuri.H