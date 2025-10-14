東京ディズニーランドホテル内のレストラン「カンナ」

洗練されたスタイリッシュな空間で、オリジナリティーあふれる料理が楽しめます。

今回は、レストラン「カンナ」にて、2025年10月1日から提供される「阿波尾鶏幽庵焼きと松茸のココットご飯 もろみ味噌ディップと淡路島たまねぎのスープ」を紹介していきます☆

東京ディズニーランドホテル／カンナ「阿波尾鶏幽庵焼きと松茸のココットご飯 もろみ味噌ディップと淡路島たまねぎのスープ」

© Disney

価格：10,000円

提供期間：2025年10月1日〜12月19日

提供時間：ランチ

予約方法：ご利用日の3日前までに、電話にてお申し込み

提供店舗：東京ディズニーランドホテル「カンナ」

※事前予約が必要なメニューです

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）のお申し込み完了後に、本メニューをご予約ください

※1日の提供数に限りがあります

東京ディズニーランドホテル内のレストラン「カンナ」

洗練されたスタイリッシュな空間で、オリジナリティーあふれる料理が楽しめます。

そんな「カンナ」では、こだわりの食材を炊き上げた数量限定のココットご飯を提供しています。

今回紹介するのは、2025年10月1日から期間限定で販売される「阿波尾鶏幽庵焼きと松茸のココットご飯 もろみ味噌ディップと淡路島たまねぎのスープ」

ココットに入ったご飯の上には、阿波尾鶏幽庵焼きと松茸がぎっしりと敷き詰められています！

阿波尾鶏と松茸の香りがとても良く、また食感も楽しい◎

途中からは、あられや、もろみ味噌ディップなどをトッピングしてアレンジすればまた違った味わいになります。

さらに、路島たまねぎのスープも一緒に提供されます。

2025年10月1日〜12月19日の期間だけ楽しめる特別なランチメニュー。

東京ディズニーランドホテル／カンナ「阿波尾鶏幽庵焼きと松茸のココットご飯 もろみ味噌ディップと淡路島たまねぎのスープ」の紹介でした☆

