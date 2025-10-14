佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の14日の天気をお伝えします。



3連休は夏のような暑さでした。13日の最高気温は福岡市で30.2℃、佐賀市で31.5℃、太宰府市で32.1℃など、各地で7月上旬から中旬並みの気温となりました。快晴の空が広がり、30.8℃を観測した福岡県糸島市の海岸では、地引き網を体験するイベントにおよそ80人の家族連れが参加しました。日差しが照りつける中、子どもたちは力を合わせて、海に張った網をゆっくりとたぐり寄せていました。半袖シャツに日よけの帽子で、まるで夏休みのような服装です。14日も各地で最高気温が30℃以上の真夏日になる見込みです。暑さ対策をしてお過ごしください。





「天気図」九州は高気圧に覆われて晴れるところが多いでしょう。ただ、福岡県の北側には前線が停滞しています。この前線が次第に南下する影響で、天気は下り坂となりそうです。「天気の予想」日差しが届くのは午前中までで、午後にはだんだん雲が増えてきます。夜には福岡県を中心に広い範囲で雨が降るでしょう。夕方までは曇りマークですが、にわか雨の可能性があります。「傘は必要なのかどうなのか？」朝は晴れているところも折りたたみの傘をお持ちください。雷を伴ってざっと降ることもありそうです。「気温はどうなのか？」最高気温は福岡市、北九州市、久留米市、飯塚市、宗像市、大牟田市、佐賀市で30℃、 行橋市で31℃と、各地で真夏日の予想です。「なのか間予報」今週は曇りマークが目立ちます。☆なのかポイント☆水曜日、木曜日もすっきりしない天気が続くでしょう。 夏の暑さは今週までで、来週になると一気に季節が進みます。福岡市でも最高気温が22℃、最低気温が18℃と、大きく季節が進みそうです。「お目覚めフィットネス」空模様の確認が必要な一日、空を見上げるストレッチをお試しください！