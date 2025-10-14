ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年10月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します！

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

登場時期：2025年10月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年10月も『PEANUTS』の人気キャラクター「スヌーピー」たちのグッズがセガプライズに登場。

きょうだいたちが揃う愛らしいマスコットや、ベストやハットでおしゃれした「スヌーピー」のグッズなどが順次展開されます！

「スヌーピー」がいろいろなコスチュームを着たマスコットなど、ユニークなデザインに注目です☆

SNOOPY(TM) ころころんマスコット

登場時期：2025年10月10日より順次

サイズ：全長約5×8×5cm

種類：全6種（スヌーピー、オラフ、ベル、アンディ、マーブルス、スパイク）

ころころした丸いフォルムがかわいらしいデザインの「スヌーピー」たちのマスコット。

「スヌーピー」はもちろん、ふっくらした顔つきの「オラフ」にリボンを付けた「ベル」、ふわふわの茶色い耳が特徴の「アンディ」も登場します！

斑点模様の「マーブルス」と長いひげに帽子がトレードマークの「スパイク」もラインナップ。

「スヌーピー」のきょうだいたちが勢ぞろいした、思わず集めたくなるグッズです☆

SNOOPY(TM) Lぬいぐるみ カラフルベストVer.

登場時期：2025年10月17日より順次

サイズ：全長約24×24×28cm

種類：全2種（ネイビー、ホワイト）

襟や裾がレインボーカラーになったベストを着たデザインのぬいぐるみは、ベストの色違いで2種類を展開。

胸元には「S」の文字が入ったデザインで、おしゃれを楽しんでいるよう☆

どちらのコーディネートも素敵な、存在感ある大きさのぬいぐるみです。

SNOOPY(TM) マスコット カラフルバケットハットVer.

登場時期：2025年10月17日より順次

サイズ：全長約9×8×10cm

種類：全5種（レッド、イエロー、グリーン、ブルー、パープル）

カラフルなバケットハットをかぶった「スヌーピー」が、マスコットになって登場。

帽子は5種類のバリエーションがあり、好きな色や推しカラーで選びたくなります。

「S」の文字がアクセントになった、おしゃれスタイルの「スヌーピー」です☆

SNOOPY(TM) マスコット 〜いろいろコスチューム〜

登場時期：2025年10月24日より順次

サイズ：全長約9×7×10cm

種類：全4種（探偵、ジョー・プレッピー、シークレット・エージェント、弁護士）

空想好きの「スヌーピー」が、何かになりきる姿をアソートしたマスコット。

ハットとマントにルーペを装備した探偵姿や、サングラスで素顔を隠すシークレット・エージェントなど、いろいろな「スヌーピー」が登場します。

カバンを手にした弁護士姿のほか、蝶ネクタイとメガネにジャケットを着た「ジョー・プレッピー」バージョンの「スヌーピー」も注目です！

きょうだいが揃うマスコットに、お洒落なベストやハット、いろんなコスチューム姿の「スヌーピー」グッズ。

セガプライズの「「SNOOPY(スヌーピー)」グッズは、2025年10月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

