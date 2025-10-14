メッシの20億円豪華別荘、深刻な法的不備で一部取り壊しの危機…賃貸も不可で放置状態か

今年で38歳になったリオネル・メッシ。所属するMLSのインテル・マイアミでは、年俸2045万ドル（約30.2億円）を得ている。

そのメッシが2022年に購入したスペインの有名リゾート地イビサ島にある邸宅が取り壊しの危機にあるようだ。

購入費用は1100万ユーロ（約19.1億円）と高額だったが、適切な許可を得ていないと問題視されており、2024年8月には環境活動家から破壊活動の被害に遭った。

『Infobae』によれば、メッシが所有するイビサ島の邸宅は、建築計画をめぐる法的紛争に直面しており、重大な違反によって、一部取り壊しの対象となる可能性があるという。

紛争の原因は、メッシが適切な許可を得ていない土地にこのヴィラを購入・建設したことにあるとのこと。

敷地面積560平方メートルの邸宅には、6つの寝室、プールやプライベートジムも備えている。ただ、法的な問題から賃貸に出すこともできず、放置されているような状態だとか。

メッシは、親友のルイス・スアレス一家と2022年に訪れて以降、この邸宅を使っていないという。