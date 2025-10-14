◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月13日 ミルウォーキー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地で始まったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席は好機で申告敬遠と勝負を避けられた。

両軍無得点で迎えた5回、1死二塁の好機で第3打席を迎えたが、ブルワーズのマーフィー監督が4のジェスチャーで申告敬遠を選択。勝負を避けられた。次打者・ベッツがニゴロ併殺に倒れ、またしても得点することはできなかった。

初回の第1打席は相手先発左腕・アシュビーから四球を選んで出塁。3回1死の第2打席は左飛だった。

チームは4回にも1死満塁の好機をつくったが、マンシーの放った中堅フェンス付近への大きなフライをめぐり、“センターゴロ”で8―6―2の併殺プレーにより得点機を逃した。

フィリーズとの地区シリーズは敵軍が左腕を多くぶつけてきたこともあり、4試合で18打数1安打、打率・056と低迷。第4戦に勝利し、同シリーズ突破を決めた際には「左打者にとってはなかなか思い通りにいかない打席で、相手の失投も少なかった」と語っていた。

ドジャースはブルワーズに今季レギュラーシーズンで6戦全敗と1勝もできなかった。NLCSは7試合制で、4勝を先に挙げたチームが勝者となる。“天敵”を攻略し、2年連続となるワールドシリーズ進出なるか。大谷のバットに期待がかかる。