◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースが１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦に臨み、まさかの珍プレーで先取点を逃した。

０―０の４回１死満塁。７番マンシーの打球はセンターへの大飛球となった。中堅フリリックがフェンス際でジャンプ。グラブに収めかけたが、はじいたボールはフェンス上部に当たり、その後フリリックがダイレクトキャッチした。だが、三塁走者のＴ・ヘルナンデスはフェンスに当たることなく直接捕球と判断したのか、飛び出していた位置から三塁ベースに戻り、タッチアップして本塁に向かった。しかし、ブルワーズの見事な「８―６―２」の中継プレーで間一髪ホームはアウト。さらに、二塁走者スミスは進塁しておらず、捕手のコントレラスが三塁を直接踏みに行ってフォースアウトになった。

マンシーの打球は飛距離４０４フィート（約１２３・１メートル）。米データサイト「ベースボール・サバント」によると、ドジャースタジアムなど全３０球団の球場のうち９球場ならホームランという打球だったが、満塁本塁打が一転、一気にチャンスがしぼんだ。なかなか見ることのない超珍プレーに加え、球場の選手はもちろん、ファンもどうなったか理解するのに時間がかかり、騒然とした雰囲気に包まれた。