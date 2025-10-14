◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月13日 ミルウォーキー）

ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦を行い、4回にまさかのプレーで先制機を逃した。

両軍無得点で迎えた4回、ドジャースは四球と連打で1死満塁の好機をつくった。マンシーが放った打球は中堅フェンス付近へ伸び、中堅手・フリリックがジャンプして捕球を試みた。ボールは一度はグラブに収まったものの、こぼれて中堅フェンスに当たり、その後、地面につく前に再捕球した。

三塁走者のT・ヘルナンデスは一度スタートを切ったが、三塁ベースに戻り、このプレーを見て慌てて再度、本塁へと向かった。ただ、相手守備陣の素早い中継プレーに阻まれ、本塁で封殺された。さらに、二塁走者・スミスも三塁へ進んでいなかったため、返球を受けた捕手・コントレラスが自ら三塁ベースを踏んで封殺。記録は8―6―2の“センターゴロ”による併殺となり、アンラッキーな形で得点機を逃した。

三塁走者のT・ヘルナンデスは中堅手・フリリックがグラブに触った瞬間、捕球したかに関わらずタッチアップできるため、三塁ベースに戻る必要はなく“走塁ミス”とも言えるプレーとなった。

敵地ファンは無得点に抑え大盛り上がりしたものの、ロバーツ監督はまさかのプレーにベンチで憮然とした表情を見せた。