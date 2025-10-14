Åìµþ¤ÇÆ¯¤¯¡ÒÇ¯¼ý450Ëü±ß¡Ó¡Ò»ñ»º2,000Ëü±ß¡Ó49ºÐ½÷À¤¬¸Î¶¿¡¦¿®½£¤Ø°Ü½»¡Ä³Ú¤·¤¤µ²±¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¡Ö´Å¤¤¸¸ÁÛ¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯¸½¼Â¡×
»Ò¤É¤â»þÂå¤Îµ²±¤ÏÈþ²½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í·¤ó¤À»³¤äÀî¡¢Í§Ã£¤È¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¡½¡½¤·¤«¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤â¤Î¡£¡È£Õ¥¿¡¼¥ó°Ü½»¡É¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿½÷À¤Î»öÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Åìµþ¤«¤é¿®½£¤Ø¡½¡½49ºÐ²ñ¼Ò°÷¤¬°Ü½»¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç
¿®½£¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÅÄÃæ¹¾Î¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦49ºÐ¡Ë¤Ï¡¢12ºÐ¤Î¤È¤¤Ë²ÈÂ²¤ÇÅìµþ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤ÎÅ¾¶Ð¤¬ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö½»¤ß´·¤ì¤¿¤È¤³¤í¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊý¸À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÅÓÃæ¤ÇÅ¾¹»¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Í§Ã£¤ÎÎØ¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÆëÀ÷¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¸Î¶¿¤ËÌá¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤Ã¤½¤êµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹¾Î¤¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡¢¤½¤·¤Æ½¢¿¦¤·¤¿¹¾Î¤¤µ¤ó¤Ï50Âå´Ö¶á¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎËþ°÷ÅÅ¼Ö¡¢¿¦¾ì¤Î¶õµõ¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¿Í¤À¤é¤±¤Î³¹¡½¡½¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¿É¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤ÈÊì¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢Ì¤º§¤Î¹¾Î¤¤µ¤ó¤Ë¤ÏÍê¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤ÈË¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢ÁÇËÑ¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢»þÀÞ´¶¤¸¤ë²û¤«¤·¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤Ç¤ÎÇ¯¼ý¤ÏÌó450Ëü±ß¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤ä¿Æ¤«¤é¤ÎÁêÂ³¤Ç»ñ»º¤Ï2,000Ëü±ß¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹¾Î¤¤µ¤ó¡£¤¿¤È¤¨¼ýÆþ¤¬È¾¸º¤·¤Æ¤â¡¢ÅÄ¼Ë¤Ê¤é¿µ¤Þ¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢¸½¼ÂÆ¨Èò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤¬¹¥Å¾¤¹¤ë¡¢¤½¤¦»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡½¡½¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¹¾Î¤¤µ¤ó¡£
µÙÆü¤Ë½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤ÈÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤ÏÃæ¸Å¸Í·ú¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ°Ü½»¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¤Ï°ã¤¦Â¦ÌÌ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ü¤ê½»¤á¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡Ä´Å¤¤¸¸ÁÛ¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯¸½¼Â
40Ç¯¶á¤¤ºÐ·î¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎµìÍ§¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¡¢¤³¤ó¤ÊÅÄ¼Ë¤Ë°ì¿Í¤Ç¡©¡¡²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¼ã¤¤»Ò¤Ï¤ß¤ó¤ÊÅìµþ¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢Êª¹¥¤¤À¤Í¤§¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£
¤Þ¤¿¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎºÙ¤«¤¤ÉÔÊØ¤µ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±«¤ÎÂ¿¤¤»³´Ö¤Îµ¤¸õ¡¢Å¹¤ÎÊÄÅ¹¤ÎÁá¤µ¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Ð¥¹¤ÎËÜ¿ô¡£Åß¤Î´¨¤µ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²á¹ó¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ê¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤â¡¢¾å¸Â´Ø·¸¤ä¸úÎ¨¤Î°¤µ¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤ÏÅÄ¼Ë¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£²¿¤«¸À¤¦¤È¡ØÅìµþ¤È¤Ï¤ä¤êÊý¤¬°ã¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼þ°Ï¤Ï¡ØÅìµþ¤«¤éÍè¤¿¤è¤½¼Ô¡Ù¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
°Ü¤ê½»¤á¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êë¤é¤·¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê³Ú´ÑÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç·è¤á¤¿U¥¿¡¼¥ó°Ü½»¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¥é¥¥é¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢°Ü½»¤«¤é1Ç¯¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢Åìµþ¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¹¾Î¤¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°Õ³°¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¸Î¶¿¡Ä¹¾Î¤¤µ¤ó¤Î·èÃÇ
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÅìµþ¤ÇÊë¤é¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°Ü½»¤Ç¿§¡¹ÁêÃÌ¤·¤¿Ä®Ìò¾ì¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤¤é¤á¤¬Áá¤¹¤®¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åìµþ¤Î¿Í¤Ï¡¢À¸¤µÞ¤®²á¤®¤À¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤É¤ó¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢ÆëÀ÷¤à¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë»þ´Ö¤¬¤¤¤ë¡£¿¦¾ì¤À¤Ã¤Æ¡¢Æþ¼Ò¤·¤Æ1Ç¯¤°¤é¤¤¤Ïµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢2Ç¯¡¦3Ç¯¤¿¤Ä¤¦¤Á¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ÏÊë¤é¤¹¾ì½ê¤âÆ±¤¸¡£¤»¤Ã¤«¤¯¼ê´Ö²Ë¤ò¤«¤±¤Æ°Ü¤ê½»¤ó¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤¢¤È¾¯¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤«¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤³¤³¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤òÍýÁÛ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¿Í¤â¼«Ê¬¤â¡¢ÅÚÃÏ¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢µ¤Ä¹¤Ë¹½¤¨¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï¶õµ¤¤â¿å¤âåºÎï¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡£»ä¤âëÂ¤ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Îµ÷Î¥¤â½Ì¤Þ¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÌÌÜ¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÅìµþ¤ËÌá¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Åìµþ¤âº£¤ä»ä¤Î¸Î¶¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×