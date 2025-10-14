MEDULLAの贅沢クリスマスコフレ♡5つの新作が詰まった限定セット
この冬、髪も心も輝かせたいあなたへ。パーソナライズヘアケアブランド MEDULLA（メデュラ） が、ブランド初となる数量限定の クリスマスコフレ をお届けします♡コフレ限定アイテムに加え、話題の新商品5種も含まれた豪華な4セットが勢ぞろい。宝石箱を開けるような高揚感を感じられるデザイン＆使い心地で、「わたしだけの特別感」を叶えてくれる冬の贈り物としてもぴったりです。
コフレ限定のゴールドラメ × ボディソープ
「La MEDULLA」は、ブランド初となるボディソープとラメ入りシャンプーの限定セット。
シャンプーにはゴールドラメを配合し華やかさを演出し、ボディソープをセットにすることでバスタイム全体をラグジュアリーに彩ります。
さらに、これまでのMEDULLA同様、お好みのニックネームとメッセージを印字できるパーソナライズ仕様で、贈る相手へ特別な想いを届けられます。
ジョンマスターオーガニック ホリデー限定♡パープルフラワー香る髪へ
5種の新作で髪を贅沢ケア
クリスマスコフレには、次の5種類の新商品も含まれています：
ダイヤモンドヘアマスク：宝石をテーマにした4種類のヘアマスクセット
ソニックシャインプロ（ピンクゴールド）：超音波浸透機器の限定カラー
MEDULLA ストレートアイロン プロ：ダイヤモンドシャインプレート™️搭載
EMSブラシ スカルプエアショット：頭皮の浸透力アップをサポート
タイムリバーススカルプエッセンス：延命コラーゲン17型配合の養毛エッセンス
これらは単体使いでも魅力的なアイテムですが、コフレセットとして一緒に使うことで、ヘアケアの相乗効果を実感できます。
4つのコフレセット詳細をチェック
煌めく至福のケアコフレ
価格：12,062円
・La MEDULLA シャンプー 290mL／ボディソープ 290mL
・ダイヤモンドヘアマスク 30g×4種
艶めく美髪デザインコフレ
価格：24,200円
・ストレートアイロン プロ
・2.5°ヘアオイル 50mL
・ウルトラシャインコーム
極上ダイヤモンド艶髪コフレ
価格：29,700円
・La MEDULLA シャンプー 290mL／ボディソープ 290mL
・ダイヤモンドヘアマスク 30g×4種
・ソニックシャインプロ（ピンクゴールド）
・スカルプリフトブラシ
最高級エイジングケア（※2）コフレ
価格：39,600円
・La MEDULLA シャンプー 290mL／ボディソープ 290mL
・タイムリバーススカルプエッセンス
・スカルプエアショット
・キャビアヘアマスクウルトラシャイン
・スカルプリフトブラシ
コフレ購入者には、限定ショッパーと「Jewel Moments」テーマのオーナメント（5種のうち1つ）もついてきます♪
※2 年齢に応じたケア
特別な年末を、輝きと共に♡
今年の冬は、MEDULLA クリスマスコフレで美しさに＋αの贅沢を。10月15日（水）から先行予約がスタートし、全国のディオール ブティックと公式オンラインストアでのお取り扱いとなります。
どのセットも数量限定。価格は12,062円～39,600円（税込）で、バス＆ヘアケアからスタイリング器具まで充実のラインナップ。自分へのご褒美や大切な人への贈り物に、髪も心も輝く冬を贈ってみて♡