MEDULLAの贅沢クリスマスコフレ♡5つの新作が詰まった限定セット

この冬、髪も心も輝かせたいあなたへ。パーソナライズヘアケアブランド MEDULLA（メデュラ） が、ブランド初となる数量限定の クリスマスコフレ をお届けします♡コフレ限定アイテムに加え、話題の新商品5種も含まれた豪華な4セットが勢ぞろい。宝石箱を開けるような高揚感を感じられるデザイン＆使い心地で、「わたしだけの特別感」を叶えてくれる冬の贈り物としてもぴったりです。

コフレ限定のゴールドラメ × ボディソープ

「La MEDULLA」は、ブランド初となるボディソープとラメ入りシャンプーの限定セット。

シャンプーにはゴールドラメを配合し華やかさを演出し、ボディソープをセットにすることでバスタイム全体をラグジュアリーに彩ります。

さらに、これまでのMEDULLA同様、お好みのニックネームとメッセージを印字できるパーソナライズ仕様で、贈る相手へ特別な想いを届けられます。

5種の新作で髪を贅沢ケア

クリスマスコフレには、次の5種類の新商品も含まれています：

ダイヤモンドヘアマスク：宝石をテーマにした4種類のヘアマスクセット

ソニックシャインプロ（ピンクゴールド）：超音波浸透機器の限定カラー

MEDULLA ストレートアイロン プロ：ダイヤモンドシャインプレート™️搭載

EMSブラシ スカルプエアショット：頭皮の浸透力アップをサポート

タイムリバーススカルプエッセンス：延命コラーゲン17型配合の養毛エッセンス

これらは単体使いでも魅力的なアイテムですが、コフレセットとして一緒に使うことで、ヘアケアの相乗効果を実感できます。

4つのコフレセット詳細をチェック

煌めく至福のケアコフレ

価格：12,062円

・La MEDULLA シャンプー 290mL／ボディソープ 290mL

・ダイヤモンドヘアマスク 30g×4種

艶めく美髪デザインコフレ

価格：24,200円

・ストレートアイロン プロ

・2.5°ヘアオイル 50mL

・ウルトラシャインコーム

極上ダイヤモンド艶髪コフレ

価格：29,700円

・La MEDULLA シャンプー 290mL／ボディソープ 290mL

・ダイヤモンドヘアマスク 30g×4種

・ソニックシャインプロ（ピンクゴールド）

・スカルプリフトブラシ

最高級エイジングケア（※2）コフレ

価格：39,600円

・La MEDULLA シャンプー 290mL／ボディソープ 290mL

・タイムリバーススカルプエッセンス

・スカルプエアショット

・キャビアヘアマスクウルトラシャイン

・スカルプリフトブラシ

コフレ購入者には、限定ショッパーと「Jewel Moments」テーマのオーナメント（5種のうち1つ）もついてきます♪

※2 年齢に応じたケア

特別な年末を、輝きと共に♡

今年の冬は、MEDULLA クリスマスコフレで美しさに＋αの贅沢を。10月15日（水）から先行予約がスタートし、全国のディオール ブティックと公式オンラインストアでのお取り扱いとなります。

どのセットも数量限定。価格は12,062円～39,600円（税込）で、バス＆ヘアケアからスタイリング器具まで充実のラインナップ。自分へのご褒美や大切な人への贈り物に、髪も心も輝く冬を贈ってみて♡