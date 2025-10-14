◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ブルワーズ―ドジャース（2025年10月13日 ミルウォーキー）

43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズは13日（日本時間14日）、本拠でドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に臨んだ。

0―0の4回1死満塁、2番手・プリースターが四球と連打で1死満塁のピンチを迎えた。ドジャースの5番・マンシーは中堅へ大飛球を打ち上げ、中堅手・フリリックがジャンプしながら手を伸ばした。

打球はグラブで跳ねて、フェンスに当たり、もう一度グラブへ。捕球を見届けてからスタートを切った三走のT・ヘルナンデスが本塁に滑り込んだが、中堅から好連係を見せ、本塁フォースアウト。二走、一走は中飛と認識し、スタートを切っておらず、捕手のコントレラスが三塁を踏み、記録上は“超レアケース”の「センターゴロ・ダブルプレー」となった。

仮にフェンスに当たっておらず、中飛だとしてもグラブに当たった瞬間にスタートを切れるが、T・ヘルナンデスがいったん、三塁に戻ったため、結果的に本塁に間に合わなかった形。ロバーツ監督が抗議するも判定は変わらず。珍しいプレーに黄色と紺のチームカラーで染まった球場には興奮が渦巻いた。