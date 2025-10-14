£Ï£Î·èÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤âÄËº¨¤Î°Á÷µå¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÁ´Éô¤¬Êø¤ìµî¤Ã¤¿¡×¡¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤µ¤ì¥Û¡¼¥¯¥¹°ì¶Ú£±£¶Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë²¼¤í¤·¤¿Åò¾åÃ«¤µ¤ó
¡¡²¦Äç¼£´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÊ¡²¬¥À¥¤¥¨¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ï£±£¹£¹£¹Ç¯¤ËÂ³¤¡¢£²£°£°£°Ç¯¤â¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤ÏÄ¹Åèµð¿Í¡£»Ë¾å½é¤á¤Æ£Ï£Î¤¬ÂÐ·è¤¹¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÀ¤µª¤Î·èÀï¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¸½ºß¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¡Ö¤ê¤é¤¯¤ë¡×¤Ç¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Åò¾åÃ«蘐»Ö¤µ¤ó¡Ê£µ£¹¡Ë¤Ï¡¢µð¿Í¤Ë²¦¼ê¤òµö¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè£¶Àï¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¤¬ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤¬Á´Éô¡¢Êø¤ìµî¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤à¥×¥ì¡¼¤È¤Ï¡£
¡¡°úÂà¤«¤é£²£µÇ¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢Åò¾åÃ«¤µ¤ó¤Î¿´¤«¤é¡¢¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö·ë¶É¡¢°Á÷µå¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡×
¡¡¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ë¼ä¤·¤µ¤¬Éº¤¦¡£
¡¡¡ÖÀ¤µª¤Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿£Ï£Î·èÀï¤Ï²¦¥À¥¤¥¨¡¼¤ÎÏ¢¾¡¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤³¤«¤é£³Ï¢ÇÔ¡£²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Å¨ÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£±£°·î£²£¸Æü¡¢Âè£¶Àï¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®µ×ÊÝ¡ÊÍµµª¡á¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´ÆÆÄ¡Ë¤¬Ëþ¿ÈÁÏáØ¡Ê¤½¤¦¤¤¡Ë¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯²¶¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤ËÏÆÊ¢ÄË¤ò°²½¤µ¤»¤Æ½Ð¾ì¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝÁª¼ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢Åò¾åÃ«¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¡££¹£¹Ç¯¤ËÄË¤á¤Æ¼ê½Ñ¤·¤¿±¦¸ª¤ÎÉÔÄ´¤ò°ú¤¤º¤ê¡¢£²£°£°£°Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â½Ð¾ì»î¹ç¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç½ÐÈÖ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿»°²ó¤Î¼éÈ÷¡£ÀèÈ¯¤Î±Ê°æÃÒ¹ÀÅê¼ê¤¬¿Î»ÖÉÒµ×Áª¼ê¤ËÆ±ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢¤µ¤é¤Ë£²»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£ÂÇÀÊ¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇîÁª¼ê¤¬¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¾å¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿ÂÇµå¤Ï¹â¤¯¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Ê¤¬¤é»°ÎÝÀþ¤ò½±¤Ã¤¿¡£ÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿Åò¾åÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤éÊáµå¤·¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢Á÷µå¤Ï°ìÎÝ¤«¤éÂç¤¤¯¤½¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¤«¥Õ¥§¥¢¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¾ëÅç¡Ê·ò»ÊÊá¼ê¡Ë¤¬¡È¤µ¤ï¤ë¤Ê¡É¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ÷Î¥¤Ç¡£¹Ô¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤Î¤¬¡¢°Á÷µå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥¢¤Î¤Þ¤ÞÍè¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î°ì¸À¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢ÌÂ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¼«Ê¬¤ÇÊá¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¡£À¶¸¶¤ÎÂ¤È¤É¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ·×»»¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¡×
¡¡½Ö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¤É¤¤¥×¥ì¡¼¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡À¶¸¶Áª¼ê¤ÎÂÇµå¤Ï¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢»°ÎÝ¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ï°ìÎÝ¤ËÀ¶¸¶Áª¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¾¾°æ½¨´îÁª¼ê¤¬ÅÏÊÕÀµÏÂÅê¼ê¤«¤éÃæ·ø¤Ë£²¥é¥ó¤òÆÍ¤»É¤·¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£²¦¥À¥¤¥¨¡¼¤Ï£Ï£Î·èÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø¼°µÏ¿¾å¡¢Åò¾åÃ«¤µ¤ó¤Ë¥¨¥é¡¼¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Àµ³Î¤ÊÁ÷µå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤¯¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¡Ê¥¨¥é¡¼¤¬¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×
¡¡¤¢¤ÎÆü¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¼«¿È¤ÎÁ÷µå¤Ï¥¨¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤º¡¢×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤òÊú¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏµÏ¿¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Âç°ìÈÖ¤ÇÈÈ¤·¤¿°Á÷µå¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°Á÷µå¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÁ´Éô¤¬Êø¤ìµî¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î£±¥×¥ì¡¼¡¢¤¢¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÂç¤¤¯¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢°úÂà¤¹¤ë¤Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¤«¤é£³Æü¸å¤Î£±£°·î£³£±Æü¡¢µåÃÄ¤ÏÅò¾åÃ«¤µ¤ó¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡¢µåÃÄ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÊÒ¶ù¤ÎÁÒ¸Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡ÈÍèµ¨¤Ï·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¶¤Î°·¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤Ã¤ÆÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¼¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî³¤¤Ë»Ï¤Þ¤ê¥Û¡¼¥¯¥¹°ì¶Ú¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿Åò¾åÃ«¤µ¤ó¤Ï¼º°Õ¤ÎÃæ¡¢£±£¶Ç¯¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¡£
¡¡¡þÅò¾åÃ«蘐»Ö¡Ê¤æ¤¬¤ß¤À¤Ë¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë£±£¹£¶£¶Ç¯£µ·î£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÉÙ»³¸©½Ð¿È¡£ÀÐÀî¡¦À±ÎÇ¹â¤«¤é£¸£´Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÆî³¤Æþ¤ê¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤éÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ£±·³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤Î£¹£°Ç¯¤«¤é¤ÏÆóÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·£³Ç¯Ï¢Â³Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£²£°£°£°Ç¯¤Ë°úÂà¡£¥×¥íºßÀÒ£±£¶Ç¯¤ÇÄÌ»»£±£²£´£²»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£µ£¸¡¢£±£´£±ÅðÎÝ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®¡¢£±¡¢£²·³¤ÎÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤â¤ß¤Û¤°¤·Å¹¡Ö¤ê¤é¤¯¤ë¡×Ê¡²¬¾®ºûÅ¹¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡£