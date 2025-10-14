眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）の10日に放送された第10回の平均世帯視聴率が14・6％（関東地区）だったことが14日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は8・1％だった。番組最高は第1回の16・0％。

朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。

あらすじは、両家の親同士も良好な雰囲気で、トキ（眄个△り）と銀二郎（寛一郎）のお見合いはうまくいきそうな空気に。このままいけば結婚は確実！しかし、急に現実味を帯びてきた結婚に、トキは銀二郎とのお見合いを進めることをためらってしまう。そんなトキに、銀二郎はある“特別な場所”へ行ってみたいと散歩に誘う。清光院に来たかったのだ。奇しくも銀二郎も怪談好きだった。トキと銀二郎のお見合いはうまくいき、祝言をあげることになる。

一方、アメリカ・ニューオーリンズでは、新聞社の文芸部長となったレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が企画を考えていた。