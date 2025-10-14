◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースのＢ・スネル投手（３２）が１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第１戦の敵地・ブルワーズ戦に先発し、序盤３回までを１安打無失点に抑え、上々の立ち上がりを見せた。試合中に放送局のインタビューに応じたロバーツ監督は「ブレイク（スネルは）周りの雑音を何も聞いてないような表情をしていて、完全にロックオンしているかのように集中して投球している。彼はいいリズムに乗っているよ」と、評価した。

今季ドジャースに加入したサイ・ヤング賞２度の実績を持つスネルは、開幕直後に左肩を痛めて離脱。８月に復帰したが、レギュラーシーズンでは１１登板５勝４敗、防御率２・３５だった。だが、ポストシーズンでは先発の柱としてチームに貢献。レッズとのワイルドカードシリーズ第１戦では７回４安打２失点９Ｋの好投。フィリーズとの地区シリーズ第２戦では６回１安打無失点９Ｋの内容で、いずれも白星をマークしていた。