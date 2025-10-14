◆第３８回マイルチャンピオンシップ南部杯・Ｊｐｎ１（１０月１３日、盛岡競馬場・ダート１６００メートル、良）

秋のダートマイル王決定戦は１６頭（ＪＲＡ７、岩手６、他地区３）で争われ、４番人気でＪＲＡのウィルソンテソーロ（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）が直線で抜け出し、後続に４馬身差をつけて勝利。昨年のＪＢＣクラシック（佐賀）に続くＪｐｎ１・２勝目を挙げた。川田将雅騎手は同レース初勝利となった。勝ちタイムは１分３４秒３。

２着は５番人気でＪＲＡのシックスペンス（御神本訓史騎手）、３着は２番人気でＪＲＡのペプチドナイル（藤岡佑介騎手）が入った。

今年のマイルチャンピオンシップ南部杯を含め、岩手競馬はこの日の発売成績がレコード（ＪＢＣ開催分を除く）となったことを発表した。１レースの売り上げ２３億４４２１万９２００円は、前年の１８億５７３０万５００円から１２６・２％で、同競走の売り上げレコード。東日本大震災の影響により、ＪＲＡ開催（東京競馬場）だった２０１１年を除き、これまでの最高記録だった２０２３年の２１億７０９３万２７００円を上回った。

なお一日の発売金額２７億２１１４万５６００円も、これまでの最高だった２３年１０月９日の南部杯当日の２５億７９２４万９１００円を上回った。