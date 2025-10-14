µÈ±Ê¾®É´¹ç¡¢Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡Ö¾ï¤ËÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î±Ç²èÊ¸²½¤Î¸þ¾å¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¡×
¡¡¡ØÅìµþ¹ñºÝ±Ç²è¡Ù¤Ï14Æü¡¢Ä¹Ç¯¤Î¹ñÆâ³°¤ò´Þ¤á¤¿±Ç²è³¦¤Ø¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê80¡Ë¤Ë¡ÈÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡É¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿½¸¡ÛµÈ±Ê¾®É´¹ç¡È»þ¤òÄ¶¤¨¤ëÈþ¡É¼ý¤á¤¿1ºý¤Ë
¡¡µÈ±Ê¤Ï1959Ç¯¤Ë¡ØÄ«¤ò¸Æ¤Ö¸ýÅ«¡Ù¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¾ï¤ËÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¡£¤½¤Î½Ð±é±Ç²è¤ÎËÜ¿ô¤Ï120ËÜ°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¡£¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î·æºî¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò4ÅÙ¼õ¾Þ¡Ê¡Ø¤ª¤Ï¤ó¡Ù¡ØÅ·¹ñ¤Î±ØHEAVEN STATION¡Ù¡¢¡Ø¤Ä¤ë -Äá-¡Ù¡Ø²Ú¤ÎÍð¡Ù¡¢¡ØÄ¹ºê¤Ö¤é¤Ö¤éÀá¡Ù¡¢¡ØËÌ¤ÎÎíÇ¯¡Ù¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÁª½Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ç¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¤é´ë²è¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¤Õ¤·¤®¤ÊÌ¨¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Ç¤Ï¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ëÀ¤³¦±Ç²èº×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡õ¥¨¥¥å¥á¥Ë¥«¥ë¿³ºº°÷¾Þ¤òW¼õ¾Þ¡£°Ê¹ß¤â¡ØÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡Ù¤ä¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Êì¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÇÀïÁè¤Îµ²±¤äÌ¿¤ÎÂº¸·¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢º£Ç¯¤Î±Ç²èº×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ËÅÐÄº¤·¤¿½÷À¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²èº×¤Ï¡Ö¾ï¤ËÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ³Ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î±Ç²èÊ¸²½¤Î¸þ¾å¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤½¤Î¸ùÀÓ¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤«¤é¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢ÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ø¾ÞÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó°ÂÆ£Íµ¹¯¥³¥á¥ó¥È
µÈ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê´öÂ¿¤Îº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤éÆüËÜ±Ç²è¤ÎÄºÅÀ¤Ë¾å¤ê¤Ä¤á¤¿Êý¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¼ç±é¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤ÎÃæ¤Ç½÷À¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¤Î¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÉÔ¶þ¤ÎÅÐ»³²È¤Î»Ñ¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Ç²è¤¬Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ë¡¢µÈ±Ê¤µ¤ó¤Î°ÎÂç¤Ê¤´¸ùÀÓ¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤È´¶¼Õ¤Î¾Ú¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¤òÂ£Äè¤Ç¤¤ë¤³¤È±ÉÍÀ¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó°ÂÆ£Íµ¹¯¥³¥á¥ó¥È
