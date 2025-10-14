投資家“桐谷さん”、自身を発掘した芸人明かす「『笑っていいとも』などに出してくださいました」 出演禁止番組の理由も
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（75）が14日、自身のXを更新。自身を“発掘した”人を明かした。
【写真】年の差32歳！デレデレ顔の桐谷さん、”彼女”と密着2ショット
桐谷氏は投稿で「私を発掘したのはカンニング竹山さん」と告白。「台本を無視して喋ったら『こんな面白い素人は初めて。問題はバラエティの奴らが、なぜ今まで桐谷さんを見つけられなかったかだ』と言って、サンミュージックに入るよう言ってくださり（お断りした）『笑っていいとも』などに出してくださいました」と説明。さらに「夜ふかしに出て、他のバラエティは出演禁止になりました（いろいろ出ると視聴率が落ちるとのことで）」とも明かした。
この投稿に「竹山さん、すごい」「そんな裏話しがあったんですね〜」「いいともははまってなかったですね 夜ふかしで開花したかんじ」「事務所入るのもスケジュールやギャラ管理が出来ていいと思いますが自由だからこそ桐谷さんなのでしょうね。そういう裏側を喋っちゃうとことか好きです」など、驚きの声が多数寄せられた。
桐谷氏は365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は5億円超とされる。
