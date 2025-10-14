東京メトロは2025年11月1日(土)から、銀座線の運転本数を土休日の日中時間帯に増発します。今回の改正では、日中の時間帯（9時〜18時）に合計58本の列車が増発され、運転間隔が4分00秒から3分20秒へと大幅に短縮されます。これにより、銀座線沿線のイベントや観光スポットへのアクセスが格段に向上し、週末のお出かけや観光が、これまで以上に便利で快適になりそうです。

もう「次の電車にしよ…」とは言わせない！驚きの増発本数

今回のダイヤ改正の目玉は、なんといってもその増発本数です。対象となる土曜日・休日ダイヤでは、渋谷方面に29本、浅草方面に29本、合計で58本もの列車が増発されます。これにより、銀座線沿線でのイベントや観光スポットへのアクセスが格段に向上し、利用者の利便性が大きく向上することが期待されます。

週末に銀座線を利用する多くの人にとって、嬉しいニュースとなりそうです。

待ち時間よ、さようなら。銀座線が「ほぼノンストップ」状態へ？

増発が実施されるのは、多くの人が活動する9時〜18時の日中時間帯です。この時間帯の運転間隔は、現在の4分00秒間隔⇒3分20秒間隔へと大幅に短縮。ホームで電車を待つ時間が短くなることで、週末の貴重な時間をより有効に使えるようになります。

まるでひっきりなしに電車が来るような感覚で、ストレスなくお出かけを楽しめるようになるかもしれません。詳細な列車時刻については、後日改めて発表される予定です。

「銀座線土休日ダイヤ増発」概要

東京メトロが発表した銀座線の土休日ダイヤにおける運転本数の増発は、2025年11月1日(土)から実施されます。対象となる土曜日・休日の9時〜18時の時間帯で、列車の運転間隔を現在の4分00秒⇒3分20秒に短縮し、合計58本を増発する計画です。

この取り組みは、銀座線沿線の利用者にとって、より便利で快適な移動手段を提供することを目的としています。

東京メトロ銀座線が11月1日（土）から実施する土休日ダイヤでは、日中時間帯の列車を58本増便し、運転間隔が短縮されます。

週末のお出かけがさらに便利になります。銀座線を利用して、沿線のイベントや観光スポットへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

（画像：東京メトロ）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）