「資料の究極の目的は、『作ること』でも『提出すること』でもなく、『見た人を思いどおりに動かすこと】である」。そう語るのは、マイクロソフトの業務執行役員としてPowerPointやExcelなどの事業責任者などを歴任してきた越川慎司氏。

そんな越川氏が考える、用途に応じた「適切な資料」のありようとはどんなものなのでしょうか。同氏の著書『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

「説明資料は1枚にまとめろ」を真に受けてはいけない

ひと昔前まで、「発表資料は1枚にまとめなさい」というのが流行っていました。

これが呪いの言葉になって、A3用紙1枚に、何から何まで詰め込んだ資料を作っている会社があります。枚数が減っても、それでは本末転倒。誰も見てくれない資料の出来上がりです。

「1枚でまとめるんだから、時間と労力が減っていいんじゃないの？」と思いましたか。

テンプレート化して、必要最小限の必須情報を漏れなく、コンパクトにまとめるのはいいんです。あくまでもそれは、見た人が、パッと短時間で全体像を把握していただけるようにするのが狙いです。

枚数にこだわって、全部読むのに20分くらいかかる内容を1枚に詰め込んでしまったら、意味がありません。まるで飲食店の特盛メニューのようです。

紙の資料だけでなく、「発表資料は1枚にまとめなさい」という言葉だけが受け継がれて、パワーポイント資料でも、1画面にギッシリと情報を詰め込んでいることもあります。

これまでの事例をAIで分析したところ、「パワーポイント資料では、1画面の中に入れる文字数は105文字以内がよい」という結果が出ています。それなのに、ギッシリと情報を詰め込むなんて、「どうぞ、読まずにスルーしてください」と言っているようなものです。

実際に情報を詰め込んだパワーポイント資料の悪い例が下の資料1です。こんな資料を作っているようでは、1枚といえど時間がかかってしまいますし、相手に読まれない資料を作ることは、言うまでもなく時間のムダづかいです。



1枚目にこの資料を見せられたら、「さようなら」って言いたくなりませんか？ 資料の1枚目は、10秒で「要はこの資料はこういうものです」という中身が伝わることがベスト。それを意識して、とくに1枚目は、見た人ができるかぎり短時間で全体像を把握できることを心がけましょう。

「1枚目は全体を把握するためのさわり」

「2枚目以降は補足資料」と割り切ってもよいくらいです。

「続きはwebで」がもたらす効果

また、リモート会議では、小さい文字を使用すると、画面共有した相手に見えません。ですから、パワーポイントの文字は、少なくとも24ポイント以上の文字を使ってください。

大きな文字で引きつけておいて、「重要なポイントはこれです。詳細についての資料は、のちほど、メール・チャットで送ります」とやれば、「人は、完結せず、途中になってしまった事柄のほうが記憶に残りやすく、その先に興味を引かれるという効果」によって、8割近くの人が、メール・チャットを見てくれます。

この効果は、「ツァイガルニク効果」と呼ばれていて、テレビCMで、「続きはwebで」などというのも、この効果を狙っているのです。

細かい文字がびっしり、10秒で読む気をなくす資料

真面目な人ほど、懇切丁寧な資料を作ってしまいがちです。「ちゃんと、細かいところまで説明しなければ」という思いがアダとなって、かえって、「わかりづらい資料」を作ってしまうのです。

そんな資料では、1ページ目を見た瞬間に、相手は先を読む気を失います。細かい文字がびっしりと詰まって「え、これ読まなきゃいけないの？」と、げんなりしますよね。

単に読むだけではなく、大事なポイントを読み解き、自分の頭で整理するのはなかなかに疲れるものです。たとえるなら、どこに埋まっているかわからないお宝を探すようなものです。

読むほうはイライラして、読もうとすることすらやめてしまうことになってしまいます。パワーポイントの説明資料なら、先を聞く気がなくなって、まぶたがどんどん重くなる……。

資料の究極の目的は、「作ること」でも「提出すること」でもなく、「見た人を思いどおりに動かすこと」であると私は思っています。

見た人が、「これはわかりにくい」と思って、途中で興味をなくしたり、「最後まで我慢して読んだけど、結局、何をしたらいいの？」と思ったりするようでは、ただの紙くず資料になってしまいます。

そうならないためには、いったいどうしたらよいのでしょう。

ちなみに、パワーポイントの説明資料について調べた結果、78％の意思決定者は、たったの10秒で「これはわかりやすいプレゼン資料かどうか」を判断するという結果が出ています。

勝負は最初の10秒！ せいぜい、最初の3行です。持ってまわった説明を続けて、最後の最後に結論がくる……と、そんな資料にお付き合いしてくれる人はまれだということです。できるだけシンプルな資料が望ましいのです。

私も、とっとと結論を言いましょう。「読んだ人に動いてもらえる、わかりやすい資料」にするためには、次の2点を意識してください。

●最初の3行に、要点や結論が書いてある。

●最後には、「相手に求める行動」が書かれている。

2つ目の「求める行動」については、さらに、「それをやることで得られるベネフィット（利益や恩恵）」があれば、動いてくれる確率はさらに高まります。資料で、誰かを動かしたいというのであれば、ぜひ、この2つを心がけてみてください。

「ありもしないツッコミ」に怯えムダな仕事が増加

かしこまった会議ほど資料のぺージが増えます。その最たるものが「役員会議」。たった1時間の役員会議のために、発表資料を70時間かけて作成するという笑えない話もあります。

何しろ、さまざまな会議の中でもっとも効率が悪いのが役員会議です。決定者が複数参加しているためなのか、せっかく集まっても、なかなか決めるべきことを決めてくれません。

そんな会議の配布資料、発表資料は、もう「気づかいのかたまり」。ヘタすると、役員会議が、「役員が決定する場」ではなく、「現場のアピールの場」になってしまうこともあります。

そうなると、部門長は、自分（自部門）が評価されることを狙って、「ちゃんとやってますよ資料」を作成するようになり、さらに、発表資料が肥大してしまうのです。

あなたは、会議用の資料を作っていて、上司からこんな指示をされたことはありませんか？

「今度の会議の資料のこことここ、もしかすると、役員からツッコまれるかもしれないから、回答のために詳しい資料を用意しておいてくれ」

内心「ええーっ」って思いませんか。だって、「もしかしたら質問されるかもしれない」という確率の低い可能性のために、わざわざ資料を作っておくなんて……。

そうやって、苦労して作られた「質問が怖いから作る防波堤資料」が会議で使われることは、ほぼありません。

しかし、役員から質問されたときに、しどろもどろになりたくないという上司のために、用意だけはされるのです。作らされる現場の社員にとっては、いい迷惑でしかありません。いったい、どうしたらよいのでしょう？

「分厚い提案書や稟議書ほど承認されない」

そもそも「分厚い資料」は本当に会議対策として有効なのでしょうか。断言しますが、膨大な資料づくりが評価されたのは、もう20年以上も前の話です。





私がお付き合いしている企業の経営陣などの意思決定者826人にヒアリングしたところ、78％が「結果を第一に評価する」と明言しています。資料や稟議書づくりに時間をかけるくらいなら、その時間を、実績を上げる活動にまわしてほしいと考えているのです。

それに、分厚い説明資料や提案書、稟議書などは、年配者が多い役員たちにとっては見るのがたいへんな代物。正直ウンザリしています。経験上、「分厚い提案書や稟議書ほど承認されない」という傾向は年々、強まっていると言っていいと思います。

つまり、分厚い資料は、時間と手間がかかるだけでなく、役員に対して、「マイナスアピール」になっているのです。そのことを、ぜひ、1度上司と話し合い、共通認識として持ちたいところです。

その共通認識さえ持つことができれば、具体的な解決策として、上司に、「発表資料を2枚にしてみてはどうでしょう?」という思い切った提案もできるのではないでしょうか。

「本日は、役員の皆様に2つのことを提案したいと思います。発表資料は2ページにまとめてきましたので、ぜひ、承認いただければと思います」

会議で、自信を持ってそんな発表をすれば、役員たちから「おおっ」と称賛の声が上がるでしょう。

