「急性大動脈解離」の3つの初期症状はご存じですか? 前兆・発症のサインを医師が解説!

「急性大動脈解離」の前兆や初期症状、発症のサインについて「のがたクリニック」の和久井先生に解説していただきました。3つの主な症状を把握し、いざというときに備えましょう。

監修医師：

和久井 真司（のがたクリニック）

日本大学医学部卒業。その後、ドイツのボッフム大学附属心臓・糖尿病センター勤務、日本大学病院心臓血管外科医局長外来・病棟医長を務める。2018年、「医療法人社団ALTRY」の理事長に就任。2023年、東京都中野区に位置する「のがたクリニック」の院長に就任。日本外科学会専門医、日本血管外科学会専門医。

編集部

急性大動脈解離について教えてください。

和久井先生

まず、大動脈は心臓から全身へ血液を送り出す、人体の中で最も太い血管です。急性大動脈解離とは、この大動脈が何らかの原因により、裂けてしまった状態のことを言います。

編集部

「血管が裂ける」とはどういうことですか？

和久井先生

大動脈は外側から外膜、中膜、内膜の3層構造になっています。簡単に言うと、壁の中にもう1本、血液の通り道ができてしまった状態です。大動脈は通常、非常に弾力に富み、しなやかです。しかし、何らかの理由でこの内膜に裂け目ができて、その外側を走っている中膜の中に血液が入り込み、大動脈の中に血液の通り道が2つできてしまうことがあります。この状態を大動脈解離と言います。

編集部

急性大動脈解離が起きると、どのような症状がみられるのですか？

和久井先生

ほとんどの場合、なんの前触れもなく突然発症します。発症すると、次のような症状が表れます。

胸あるいは背中に激痛が走る

病状の進展につれて痛みが胸から腹、さらに脚へと下向きに移っていく

いきなり意識を消失したり、ショック状態になったりする

上記のうち、典型的な症状は突然の背部痛です。尋常ではないくらいの痛みが急に生じます。また、吐き気や嘔吐が起きる場合もあります。

編集部

突然死することもあると聞きました。

和久井先生

主要な臓器に続く血管まで裂け目が伸びると、血流が阻害され、臓器が虚血状態となって死亡することもあります。また、心臓から出て上に向かう上行大動脈に解離が起きると、1時間に1%ずつ死亡率が上昇すると言われています。

編集部

突然死のリスクも高いのですね。

和久井先生

大動脈のどこで解離が起きるかによって異なります。上行大動脈に解離が起きるものをスタンフォードA型、背中側を胸から横隔膜に向かって走行する下行大動脈に乖離が起きるものをスタンフォードB型と言います。A型の方が危険度は高く、一般にB型はA型より予後が良いとされています。

