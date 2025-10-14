Image: 株式会社ワイエス

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

この秋、巾着ひとつで外出という身軽スタイルが定番になりそうです。

現在販売中の「本革巾着バッグ」は、日本有数の革の産地、兵庫県たつの市で製造されたレザーを使ったこだわりの巾着バッグ。長財布もペットボトルもスッポリと収まるサイズ感で、見た目がスタイリッシュなのはもちろん機能性にも秀でているんです。

手持ちも斜めがけもOK、使い方はなんと4通り！

Image: 株式会社ワイエス

必要なモノだけが入った巾着をぶら下げて歩くスタイルは、フットワークを重視する現代人にマッチ。そのままヒョイと手持ちできますし、肩掛けや斜め掛けにも対応します。

袋状のバッグは、一歩間違えるとラフすぎる印象を与えてしまいそうですが、そこはデザインと素材の高級感がカバー。ビジネスシーンでも十分通用するスタイリッシュさが担保されています。

革のプロが開発。本革なのに撥水仕様！

Image: 株式会社ワイエス Image: 株式会社ワイエス Image: 株式会社ワイエス Image: 株式会社ワイエス Image: 株式会社ワイエス

革の製造から革製品づくりまでをワンストップでこなすブランドが、試行錯誤して開発したのが巾着バッグ専用の「衣料用革アニリン」。こちらは、絞っても違和感のないほどソフトなのが特長です。

Image: 株式会社ワイエス

「本革巾着バッグ」の上質感は、きめが細かく発色がいいところからきています。また、本革にもかかわらず撥水仕様なのもポイント。天気を気にすることなく持ち出せますし、長財布やペットボルまでしっかりと収まり、多様なライフスタイルに即した使い方が可能です。

4way 撥水加工 便利ファスナー｜ファクトリーブランドが本気で作る巾着バッグ 15,120円 【先着20名/10%OFF】本革巾着バッグ1点（全5色） 商品ページを見る

自立するので整理しやすく中身が見やすい

Image: 株式会社ワイエス

「本革巾着バッグ」はしっかりと自立します。絞りによるメイン入り口のほかに、サイドにはジッパー式の入り口も。ちょっと財布だけ取り出したいときなんかには、こちらを使うのが便利かも。もちろん使い心地を大きく左右する内ポケットも完備しています。

Image: 株式会社ワイエス

人とカブらないデザインで、かつ使い心地や上質さにこだわる方にぴったりな「本革巾着バッグ」は全5色展開。プロダクトの詳細は以下からチェックしてみてください。

4way 撥水加工 便利ファスナー｜ファクトリーブランドが本気で作る巾着バッグ 15,120円 【先着20名/10%OFF】本革巾着バッグ1点（全5色） 商品ページを見る

>>4way+撥水加工+便利ファスナー｜ファクトリーブランドが本気で作る巾着バッグ

Image: 株式会社ワイエス

Source: CoSTORY