HANA新曲「My Body」MV公開！メンバーのナチュラルな表情を収録

HANAが、10月13日に新曲「My Body」を配信リリース。また、HANAのまったく新しい表情が見られるMVも公開された。

■HANAがあらたな表現に挑戦

HANAは、2ndシングル「Blue Jeans」が、9月10日付の”オリコン週間ストリーミングランキング”で女性グループ史上初となる8週連続1位を獲得、Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”では2025年度最多の総合ポイント・ストリーミングポイントを記録し総合1位を獲得。また、デビューシングル「ROSE」は、10月8日付の”オリコン週間ストリーミングランキング”で女性アーティストの2025年度配信楽曲で最速となる累計再生数2億回を突破するなど、2025年度リリースと同時に国内外の主要音楽チャートを席巻し、数々の快挙を達成し続けている。

そんな注目を集め続けるHANAが10月13日に配信リリースした「My Body」は、作詞には前作と同様にMOMOKAが参加しており、“いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ”といったメッセージが込められている。

自分自身を大切にする、あたりまえだけど忘れてしまいがちな、セルフラブの気持ちを思い出させてくれる楽曲に仕上がっている。

サビに登場する“君のためじゃない my body”という印象的かつパワフルなフレーズは、大きくリスナーの心を掴むこと間違いなしだ。

MVは、ビビットなカラーリングに包まれたメンバーが数々の魅力的なロケーションの中で縦横無尽にパフォーマンスをする内容。メンバーのナチュラルな表情が見られるカットも収録されており、ありのままの自分を大切にするといった精神性が随所に詰め込まれた作品となっている。これまで多様な個性や魅力を放ってきたHANAだからこそ打ち出せるあらたな表現に挑戦した今作も、数多の人々の心を掴むこと間違いない。

■リリース情報

2025.10.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「My Body」

