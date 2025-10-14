10時の日経平均は504円安の4万7583円、ＳＢＧが153.54円押し下げ 10時の日経平均は504円安の4万7583円、ＳＢＧが153.54円押し下げ

14日10時現在の日経平均株価は前週末比504.86円（-1.05％）安の4万7583.94円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は294、値下がりは1273、変わらずは44と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は153.54円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が33.67円、中外薬 <4519>が33.03円、リクルート <6098>が22.32円、日東電 <6988>が18.69円と続いている。



プラス寄与度トップは良品計画 <7453>で、日経平均を25.25円押し上げている。次いでレーザーテク <6920>が10.17円、安川電 <6506>が5.96円、住友鉱 <5713>が5.17円、セブン＆アイ <3382>が5.10円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は鉄鋼で、以下、海運、小売、非鉄金属と続く。値下がり上位にはゴム製品、医薬品、情報・通信が並んでいる。



※10時0分6秒時点



