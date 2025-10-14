山手線は開業当初から、今のようににぎわっていたわけではない。

それどころか、始まりは貨物輸送で、旅客輸送が「付け足し」扱いだったことは、あまり知られていないだろう。環状運転が始まる１８年前、日露戦争が終わって間もない１９０７年当時の山手線を描いた小説がある。

旅客輸送は「付け足し」

品川行の第二十七列車が出るまでにはまだ半時間余もある。日は沈んだけれども、容易に暮れようとはせぬ。洋燈(ランプ)は今しがた点(つ)けてしまったし、暫(しば)らく用事もないので開け放した窓に倚(よ)りかゝって、それとはなしに深いもの思ひに沈んだ。（白柳秀湖「駅夫日記」）

目黒を出て品川へ向かう列車の出発まで、３０分も待つという。地方のローカル線のようだ。少し後にはこんなくだりがある。「私」は目黒駅の駅員である。

「君！ 汽車は今日も遅れるだらうね」 「えゝ十五分位は……」と私は答へた。山の手線はまだ世間一般によく知られて居ないので、客車は殆(ほとん)ど附属(つけたり)のやうな観があつた。列車の遅刻は殆ど日常(いつも)の事となつて居た。（同）

「乗客は一人もなかった」

日本鉄道によって建設された山手線は開業当初、貨物輸送が主だった。

＜本来、東北、北関東と東海道線を直結する貨物輸送路としての機能をもっていたものである＞（「東京百年史」）

北関東で生産された繭や生糸を、積み出し港の横浜まで運ぶのが最大の目的だった。

＜当時の品川線は、ひどい赤字だったという。それまでの人々の流動は、各街道経由で日本橋〜渋谷、日本橋〜新宿、日本橋〜板橋という動きはあったが、渋谷、新宿、板橋を相互に動くケースは少なかった。品川線を利用する乗客はほとんどなかったのである＞（「ぐるり一周３４・５キロ ＪＲ山手線の謎」）

「品川線」とは山手線開業当初の路線名だ。

開業初日の１８８５年３月１日、木製の小さな客車２両を引いた蒸気機関車は、品川から渋谷、新宿、板橋を経て、赤羽に着いた。

＜この日、列車は同線を三往復し、午後九時十九分に新橋駅に車体を休めたが、残念なことに一日中乗客は一人もなかった――＞（「東京１００年モノごと誌」）

その後、山手線は１９０６年に国有化されると、０９年に電化された。電車が走り始めたが、まだまだ乗客は少なく、初めは１両編成。その後２０年には２〜３両、３２年には閑散時が２〜４両、混雑時が５〜６両と次第に長くなっていく。ちなみに１両で走っていた最初期の電車は、鉄道博物館（さいたま市）で見ることができる。

貨物列車が近づくと、子どもは遊びをやめた

旅客輸送が盛んになった後も、しばらくは電車と貨物列車が同じ線路を走っていた。環状運転が始まる７か月前の２５年４月には貨物専用線が完成している。

山手線が出てくる小説は結構あるが、並行する貨物線を描いた作品を探すのはなかなか難しい。ここは、大の鉄道好きで知られた作家の内田百輭(ひゃっけん)と宮脇俊三に登場してもらおう。

（目白駅の）歩廊の風に酔顔を吹かれながら、中中来ない電車を待っていると、電車の線路の向(むこ)うにある貨物線の薄闇の中に、池袋の方から恐ろしく大きな機関車がそろそろ這入(はい)って来た。私なぞ滅多に見る事のない間近(まぢ)かの所を、物物しく徐行しているので、つくづくその偉容に見とれる事が出来た。（内田百輭「区間阿房列車」）

今までも貨物列車に乗った事はないが、戦争で兵隊に取られた若い者は大概貨物列車に乗せられた経験を持っているだろう。代代木の山ノ手線の貨物線の踏切りで、兵隊を一ぱい詰め込んだ貨物列車をＤ５１が重重しく引っ張って通過したのを見た事もある。（同）

この作品が書かれたのは５１年。戦後の復興期で、戦争の爪痕があちこちに残る頃だ。Ｄ５１を始めとする蒸気機関車にはまだまだ活躍の場があった。

貨物列車は頻繁には走らなかった。だから貨物列車が通るときは、子どもたちの遊びはいっせいに中断した。 山手線の貨物専用線が電化されたのは昭和二九年であるから、当時の貨物列車は蒸気機関車に牽かれてやってきた。貨物列車が近づいてくる気配は電車とはちがっていた。蒸気の音と、ずっしりと重い地響きのようなものが迫ってくると、あっ貨物列車だ、と誰かが叫び、視線が盛土の上の線路に集まった。（宮脇俊三「時刻表昭和史」）

「貨物線に電車を走らせて」は実現した

その宮脇は、鉄道史研究者・原田勝正との対談で、山手線について苦言を呈したことがあった。旧国鉄がＪＲに民営化される少し前のことだ。

＜東京でこれほど独占的な路線というのはないですね。もう少し駅を増してもいいくらいです。区間の長すぎるところがあるし、急行はつくらないし、運転上のサービスの点では、まるで配慮していない感じがありますね。乗客の乗る区間が短いせいもあるでしょうけれど＞（「対談 山手線いま・むかし」）

山手線は並行する路線がなく、サービス不足との指摘だ。これに対する原田の発言が興味深い。

＜貨物線に電車を走らせて、電車が複複線になれば、そういったこともある程度可能でしょうけど＞

「貨物線に電車を走らせ」る案は、貨物輸送が減ってきたことで実現した。かつての山手貨物線は湘南新宿ラインに生まれ変わり、東北・高崎線などと東海道線の直通運転で利便性が増した。山手線と並行する、ある種の急行運転が実現したことになる。

羽田空港と都心を直結する新路線「羽田空港アクセス線」にも、山手貨物線が活用される見通しだ。（おわり）

※文中敬称略（デジタル編集部 室靖治）

