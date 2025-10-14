病気などで外出がままならない高齢者らの自宅にリヤカーで現代美術作品を運び、間近で鑑賞を楽しんでもらおうという取り組み「アートデリバリー」が、福岡県福津市で始まった。

同市津屋崎地区で２０２１年から毎秋開かれている現代美術イベント「のぞきあなＡＲＴ（アート）津屋崎」をきっかけに、出展している作家や美術関係者らが発案し、リヤカーを引いた。（興膳邦央）

津屋崎地区にある茶販売店の店先に５日、「配達中」の紙を貼ったリヤカーが止まった。店の一角で椅子に座る女性（８７）の周りに、福津市のデザイナー・三浦なおこさん（５５）と長崎県から駆け付けた作家仲間ら計３人が、てきぱきと立体作品４点を並べた。

作品は牛乳箱を模した木箱や銭湯のミニチュアなど、いずれも両手で抱えられる大きさで、イベントの出展作家２人が制作。木箱は蓋を開けると中に乳牛の模型が入っているなど、作品にはそれぞれ仕掛けが施されている。女性は三浦さんに促されて作品に触れ、仕掛けの精巧さと作者の世界観に感心していた。

女性は店を切り盛りする一方、病気のため長距離や段差がある場所の歩行が難しく、地区内の各地に作品が展示されるイベントに出向くのは諦めていたという。この日の鑑賞を終え、「面白い体験ができた。ここまでしてもらえて本当にうれしい」と目を細めた。

三浦さんらは作品の「配達」希望を地区内の他の２人からも受けており、１３日にうち１人の自宅を訪ねた。１１月にもう１軒に届ける予定。訪問先から観覧料は受け取らない。三浦さんは「（女性が）笑顔になってくれて良かった。ニーズがある限りは取り組みを続けたい」と話す。

イベントは地区に多く残る古民家の塀の穴をヒントに、穴から作品をのぞく形式で始まり、今年は１１月３０日まで開催。国内外の作家約４０人が参加し、１４か所に作品が「隠れて」いるという。地区内の「旧田中薬局」裏の蔵で、入場観覧券と地図、作品から連想された物語集のセット（１０００円）を販売している。問い合わせは三浦さん（０８０・３９４２・５５０５）へ。