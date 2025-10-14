国産梅100％使用！ブランデー、ウイスキーがベースの大人な梅酒ソーダが新発売

国産梅を100％使用した「梅酒ソーダ ブランデー仕込み」「梅酒ソーダ ウイスキー仕込み」が発売されます。

松井酒造から発売される本商品は、梅酒の味わいに、洋酒の華やかな香りと炭酸の爽快感を合わせた梅酒ソーダです。使用する梅はすべて国産。

梅酒ソーダ ブランデー仕込み

芳醇な国産梅を100％使用し、奥深いブランデーの香りを重ねました。梅の甘酸っぱさとブランデーのリッチな余韻が心地よく調和し、食事にも、くつろぎのひとときにもふさわしい大人の味わいに仕上げています。炭酸の軽やかな刺激が、華やかでまろやかな香味を一層引き立てます。

梅酒ソーダ ウイスキー仕込み

国産梅の爽やかな酸味に、香ばしいウイスキーの風味を添えた一缶。梅の瑞々しさを引き立てながら、ウイスキー由来の芳醇なコクが広がり、すっきりとした飲み心地の中に上質な余韻を残します。軽やかでありながら深みのある味わいは、どんなシーンにも寄り添います。

果実本来の甘酸っぱさを活かしつつ、ベースとなるブランデーとウイスキー、それぞれの個性を重ねることで、上品で奥行きのある香りと味わいが楽しめます。

「梅酒ソーダ ブランデー仕込み」と「梅酒ソーダ ウイスキー仕込み」は、11月上旬に発売。共にアルコール度数3%で、価格は各￥170（税込）です。