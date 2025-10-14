Snow Man向井康二、目黒蓮らメンバーと冬にやりたいことは？「non-no」増刊表紙登場
【モデルプレス＝2025/10/14】Snow Manの向井康二が、10月20日発売の雑誌「non-no」（集英社刊／以下ノンノ）12月号増刊表紙に登場する。
【写真】向井康二、共演者絶賛の驚異スタイル
ノンノ12月号増刊表紙を飾るのは、ブラウンのジャケットにネクタイ姿がクールな向井。特集ページは向井への事前アンケートを基にした、人気ファッション企画「＃コージネート」シリーズ第7弾。ダウンパンツやマフラーなど、温かく心地よいアイテムを主役にした4つの着こなしを披露した。
インタビューでは10月31日公開の映画「（LOVE SONG）」のタイでの撮影エピソードのほか、宮館涼太としゃぶしゃぶに行く、阿部亮平とゴルフに行く、目黒蓮とベランダで星を見るなど、この冬にSnow Manメンバーとしたいことについても語った。
通常版・増刊ともに付属する向井のとじ込み付録の厚紙ピンナップは両A面仕様となる。
同日発売の12月号通常版の表紙を飾るのは、ノンノ専属モデルで乃木坂46のエース、遠藤さくら。本誌で4回目となるソロ表紙は、紅葉のようなオレンジ＆イエローをまとった笑顔の1枚に。
中面の特集「遠藤さくら主演 ふゆのさくら」では、自他共に認める読書家の遠藤の旅路を表現した、どこか懐かしさも感じるファッションストーリーを展開。その写真に合わせて歌人・木下龍也がこの特集のために短歌を詠むスペシャル企画。短歌や「中学3年間の年越しは毎年スキー場でした」という冬の思い出について、遠藤が語るインタビューも収められている。（modelpress編集部）
◆向井康二、Snow Manメンバーと冬にしたいことは？
◆遠藤さくら、4回目の「non-no」ソロ表紙
