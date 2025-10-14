大人が似合う“この色”！【Uniqlo U】秋のスタメン候補！「オリーブ色トップス」

大人の秋コーデに取り入れるなら、ニュアンス感が上品なオリーブ色のアイテムが正解かも。今回は【Uniqlo U（ユニクロユー）】の新作から、デイリーコーデで1軍になりそうな「オリーブ色トップス」をピックアップ。トレンド感のあるチェック柄や着こなしのアクセントになるハーフジップなど、センスが光るアイテムをご紹介します。

きちんと感とカジュアルを両立したワークシャツ

【ユニクロ】「ツイルワークオーバーサイズシャツ」＜オリーブ＞\3,990（税込）

起毛感のある素材を採用したチェックシャツ。オリーブ色の細かなチェック柄が、上品に秋ムードを演出します。レギュラーカラーできちんと感がありながら、ゆったりとしたオーバーサイズで程よくカジュアルに着こなせそう。1枚でサラッと着こなしたり、ベストやジャケットとのレイヤードスタイルもおすすめ。公式サイトには「さまざまな着こなしに合わせやすい配色」とあり、秋のデイリーコーデで大活躍の予感です。

襟元のアレンジが楽しめるハーフジップトップス

【ユニクロ】「ダブルフェイスハーフジップセーター」＜オリーブ＞\4,990（税込）

ニュアンス感のある淡いオリーブ色が上品で、大人のデイリーカジュアルにぴったりなハーフジップセーター。ファスナーを開けて抜け感たっぷりに着こなしたり、上まで閉めてハイネックとして着たり、アレンジを楽しめるのが嬉しいポイント。裾や袖口のリブも、コーデのアクセントに。コンパクトなショート丈なので、ボトムスとのバランスが取りやすそうです。

