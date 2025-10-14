猫にかりんとうを見せてあげようと、目の前に差し出した飼い主さん。それを見て自分のうんちと勘違いした様子で、焦っていたのだそう。動画は2万回以上も再生され、「やっぱ猫から見てもそうなんだ」「形で認識して…やばい！早く隠さなきゃ！可愛いね」とのコメントが集まっています。

【動画：ネコに『かりんとう』を見せたら、『勘違い』して…】

猫にかりんとうを見せてみたら…

TikTokアカウント「neko6neko」さまに登場した黒猫のちびちゃん。子猫のときに保護されて、投稿主さんの家族に仲間入りしたのだとか。この日、投稿主さんはかりんとうをちびちゃんに見せてあげようとしていたとのこと。

ちびちゃんは、ティッシュの上に置かれたかりんとうに興味があるようで、近づいて匂いを嗅いでいたのだとか。すると次の瞬間ティッシュをひっかいて、かりんとうを隠すような仕草をみせたのだそう。

かりんとうを"うんち"と勘違い

ちびちゃんはどうやら、かりんとうを自分のうんちと勘違いしているよう。匂いを嗅いでもうんちとは別物だとわからないようなので、見た目で判断しているのでしょうか。

ちびちゃんは焦っている様子で、何度もティッシュをひっかいてかりんとうを隠そうとしていたのだとか。そして、その姿を見ていた他の猫は何となく引いているような顔をしていたのだそう。

やっぱり何度見ても同じ

投稿主さんは、歩き去ったちびちゃんの目の前に、再度かりんとうを差し出したとのこと。ちびちゃんはかりんとうの匂いをもう一度確認します。先ほどとは違い、じっくりと時間をかけていたそう。

匂いを嗅いで確信を得たちびちゃんは、やはり再びティッシュをひっかいてかりんとうを隠そうとしたとのことです。臭いを嗅いで再確認しても、うんちだという認識は変わらなかったようです。

かりんとうを隠そうとするちびちゃんの姿は、TikTokで2万回以上も再生され、「目の前で食ったらどんな顔するかな」「うちのこに試したら無視されました」「アセアセしてるニャンが可愛すぎる」「匂い嗅いでるハズなのに」「見た目がアレだから、間違えたの」「一生懸命で可愛い～にゃあー」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「neko6neko」さまには、投稿主さん宅の6匹の保護猫たちの様子がたくさん投稿されています。猫たちの保護されたときから成長していく姿までを見ることができますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「neko6neko」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。