人気NO・1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な水着姿を投稿した。

「フジテレビONE『麻雀最極決定戦！サバイバルバトル極雀 season56』での極雀ガール」の衣装を公開。「水着3着着たけどみんなはどれがお気に入りですか？」と呼びかけ、黄色のビキニ水着、くびれが強調された赤ワンピース水着、カラフルな花柄ビキニ水着の3種ショットをアップした。「こちゃは黄色の水着の時の髪型がお気に入りなの」と自身の気持ちも明かした。

ファンやフォロワーからも「可愛いすぎる」「なんてかわいいんでしょ」「かわい子ちゃん」「お美しい」「凄くお似合い」「スタイル抜群」「溢れそう」「ワォー！セクシー」「ドキドキ」「刺激が強いです」「反則だ」などのコメントが寄せられた。

水瀬は東京・北区出身で、レースアンバサダーや格闘技のラウンドガールなどを務めている。身長163センチで、特技は大食い。「レース界の大食いクイーン」としてテレビ番組などにも出演し、フジテレビ系バラエティー「ウワサのお客さま」ではラーメン店を何件も食べ歩く“ラーメンハシゴクイーン”として紹介された。「レースアンバサダーアワード2024」ではグランプリを受賞し、「こちゃまる」の愛称で人気も絶大。今年6月には初のデジタル写真集「お腹いっぱいです！」を発売。SNSなどでは、プライベートや撮影時のファッション、食事シーンなども投稿している。