ぼる塾・田辺智加、お菓子は「人生」 スイーツPOP UP SHOPを開催
お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加が14日、東京・西武渋谷店A館1階プロモーションスペースでスイーツPOP UP SHOP『田辺のお茶会（ティーパーティー）』の初日開店前取材会に参加した。
【集合ショット】4ショットはレア⋯!?素敵な笑顔で取材に応じるぼる塾
取材会には相方の、酒寄希望、きりやはるか、あんりと登場。田辺は「私のティーパーティーに来ていただく。私も店頭にも立つこともあります。皆さんをご招待して、優雅なエレガントな気持ちにさせたい」と意気込んでいた。
自身にとって“お菓子とは”という質問が。田辺は「ずっと考えているんです。答えが出ないまま」と悩みながらも「人生と言ったら大袈裟すぎる。でも、人生ではある。お菓子のおかげで、いろんな人とつながっている。今度、憧れの地のフランスに行くこともできた。簡単な言葉ではあるんですけど、やっぱり人生だなと思います」と熟考しながら話していた。
KBCの冠番組『ぼる部屋』をはじめ、福岡での仕事も多い田辺がセレクトした「東京では変えない福岡の絶品スイーツ詰め合わせセット トートバッグ付き」やアクリルスタンドなど会場でしか買えないオリジナルグッズを多数販売する。「東京では変えない福岡の絶品スイーツ詰め合わせセット トートバッグ付き」は、田辺自身がリボンを付ける一工夫も。田辺は「お菓子屋さんで働いていたからリボン上手いの。全部で200個付けました。でも、これからまだまだ付けないと」と話していた。120冊限定の「田辺のお茶会スイーツマガジン」も発売。中では麒麟・川島明との対談や吉本の若手芸人が大好きな田辺秘蔵のクッキーのレシピも記されているという。
POP UP SHOPは、14日から20日まで。開催期間中の19日には西武渋谷店A館4階「365cafe」で田辺と一緒にお茶とスイーツを楽しむイベントも開催する。
