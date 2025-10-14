乃木坂46遠藤さくら『non‐no』4度目ソロ表紙 特集はファッションストーリー“ふゆのさくら”
アイドルグループ・乃木坂46の遠藤さくらが、20日発売のファッション誌『non‐no』12月号通常版（集英社）の表紙を飾る。同誌4回目となるソロ表紙は、紅葉のようなオレンジ＆イエローをまとった笑顔の一枚が採用された。
【写真】はだし＆純白ワンピ！圧倒的透明感の遠藤さくら
中面の特集『遠藤さくら主演 ふゆのさくら』では、自他共に認める読書家の遠藤の旅路を表現した、どこか懐かしさも感じるファッションストーリー。その写真に合わせて歌人・木下龍也氏がこの特集のために短歌を詠んだスペシャルな企画となっている。短歌や、「中学3年間の年越しは毎年スキー場でした」という冬の思い出について、遠藤が語るインタビューも掲載する。
同号の特集は、ファッション大特集『大学生のための“秋のおでかけコーデ”完璧ガイド』。友達とごはん、アート鑑賞、2泊3日でソウルへ…など、行き先に合わせたコーディネートを提案している。
そのほか、ビューティ特集『旬色＆旬アイテムをもっとおいしくするメイク』、カルチャー特集『世界を近くに感じる本と映画』など、Z世代の読者の役に立つ、盛りだくさんの内容に。増刊号表紙はSnowManの向井康二が務める。
