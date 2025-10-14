朝ドラ『ばけばけ』出演の倉沢杏菜、ドラマ初主演 “裏アカ持ちのOL”熱演
俳優の倉沢杏菜が主演を務める日本テレビ系ドラマ『君のスマホを見てみたら』（深0：59〜深1：29※関東ローカル）が、きょう14日深夜に放送される。
【写真】鳥居みゆきが母役！倉沢杏菜との”親子”ショット
本作は、倉沢にとって初の主演ドラマ。人々の“理想”や“憧れ”があふれるSNS時代に送る悪夢のホラーサスペンスを描く。
主人公・高橋優香（倉沢）は、夢だった漫画編集者になれず、出版社の人事部で満たされない日々を送っていた。SNSの裏アカウントに、偽りのない本音をつづることだけが心の支えだった。ある日、そんな彼女の運命を変える出来事が起きる。誰かが乗っ取った彼女のインスタの投稿が有名な漫画家の目に留まったことで、アカウントは世間の注目を集め、大きな話題となっていく。
冴えない日常は一変し、誰もが羨む“人気者”の人生を手に入れる。かつてない賞賛を浴びた優香は、後戻りのできない決断をくだす。“乗っ取りさん”が作った“偽物”かつ“理想”の“私”を、“私”が乗っ取る。
しかし、優香が脚光を浴びるほど、深い影がその日常を覆い始める。優香の周りで、奇妙な事件や事故が起こり始めた。優香のアカウントを乗っ取った犯人は一体誰なのか。その目的とは、優香に理想の人生を提供する、“乗っ取り”アカウントは、救いの神か、それとも死への案内人か。優香に熱狂する人々の中に潜む、正体不明の犯人は誰なのか。
優香の人生に大きな影響を与える人物として、ダンス＆ボーカルグループ・BALLISTIK BOYZの砂田将宏が出演し、優香の母親役は、鳥居みゆきが務める。
