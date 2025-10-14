モデルのマギー（33）が13日、自身のインスタグラムを更新。オフショット衣装を投稿した。

「かわいい秋のセットアップ」とつづり、背中を大胆に露出した黒の長袖トップスに、黒のタイトスカート姿を公開。サングラスを含め、ウエストの細さが際立つ黒コーデを披露した。

また、別の投稿では水色のシャツに白黒チェックのミニスカートに、白ソックスの清楚（せいそ）なショットもアップ。「Super formula第10戦 残念ながら濃霧のため中止になりました レース観たかったなあああ！！！ドライバー、チームの方々も残念な気持ちだと思います 残り2戦しかない中での中止、リスケがあることを祈ります 私は11／23最終戦鈴鹿サーキットに行きますので！お会いできる皆さま楽しみにしています！」と自動車レースへの思いも記した。

ファンやフォロワーからも「9頭身美人」「美しいプロポーション」「かわかっこいい」「足長い」「魅力的な美脚美女」「niceBuddyですね」「セクシー」「お嬢様ルック」「レアなガーリーな服装」「JKみたい」などのコメントが寄せられた。