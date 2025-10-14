SnowMan向井康二、この冬メンバーとしたいこと明かす「宮館涼太としゃぶしゃぶ」「阿部亮平とゴルフ」「目黒蓮とベランダで星」
9人組グループ・SnowManの向井康二が、20日発売のファッション誌『non‐no』12月号増刊号（集英社）表紙を飾る。ブラウンのジャケットにネクタイ姿がクールなカットが採用されている。
【写真】通常版表紙は遠藤さくらがオレンジをさわやかに着こなし
特集ページは、向井への事前アンケートを基にした、大人気ファッション企画『#コージネート』シリーズの第7弾。ダウンパンツやマフラーなど、温かくて心地よいアイテムを主役にした4つの着こなしを披露している。
インタビューでは10月31日公開の映画『（LOVE SONG）』のタイでの撮影エピソードのほか、宮館涼太としゃぶしゃぶを食べに行く、阿部亮平とゴルフに行く、目黒蓮とベランダで星を見るなど、この冬にSnow Manのメンバーとしたいことについても語っている。
通常版、増刊ともに付く、向井のとじ込み付録の厚紙ピンナップは両A面仕様となっている。
その他、ファッション大特集『大学生のための“秋のおでかけコーデ”完璧ガイド』。友達とごはん、アート鑑賞、2泊3日でソウルへ！など、行き先に合わせたコーディネートを提案。
そのほか、ビューティ特集『旬色＆旬アイテムをもっとおいしくするメイク』、カルチャー特集『世界を近くに感じる本と映画』など、Z世代の読者の役に立つ、盛りだくさんの内容に。通常版表紙は乃木坂46の遠藤さくらが務める。
【写真】通常版表紙は遠藤さくらがオレンジをさわやかに着こなし
特集ページは、向井への事前アンケートを基にした、大人気ファッション企画『#コージネート』シリーズの第7弾。ダウンパンツやマフラーなど、温かくて心地よいアイテムを主役にした4つの着こなしを披露している。
通常版、増刊ともに付く、向井のとじ込み付録の厚紙ピンナップは両A面仕様となっている。
その他、ファッション大特集『大学生のための“秋のおでかけコーデ”完璧ガイド』。友達とごはん、アート鑑賞、2泊3日でソウルへ！など、行き先に合わせたコーディネートを提案。
そのほか、ビューティ特集『旬色＆旬アイテムをもっとおいしくするメイク』、カルチャー特集『世界を近くに感じる本と映画』など、Z世代の読者の役に立つ、盛りだくさんの内容に。通常版表紙は乃木坂46の遠藤さくらが務める。