大阪・関西万博、最終日に盛大な花火打ち上げ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
大阪・関西万博（大阪市此花区）の最終日となる10月13日、万博の夜空を彩る「EXPO Thanks 花火大会」が開催された。
花火大会は9月25日から閉幕日まで毎日行われ、10月11日～13日の3日間は規模を拡大して開催。フィナーレを飾るにふさわしい華やかな花火が打ち上げられ、会場を訪れた多くの来場者がその光景を見上げた。
