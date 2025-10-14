◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、両軍無得点の３回１死走者なしの２打席目は左飛に倒れて地区シリーズから１３打席連続無安打となった。ドジャースは３回まで無安打無得点に抑え込まれている。

ブルワーズの先発は、本来は救援でオープナーとして起用された左腕のアシュビー。地区シリーズでは左腕に苦しめられたが、これまでの３打席は２打数２安打、１四球と相性はよかった。敵地ファンからブーイングが送られる中入った初回先頭の１打席目は四球を選んで出塁した。

ブルワーズは２回から本来は先発で今季１３勝を挙げた右腕のプリースターが登板。大谷は今年７月１８日（同１９日）に対戦して３打数無安打だった。３回１死走者なしの２打席目では、フルカウントから８球目のカットボールをはじき返すも左飛。徹底した内角攻めだった。

大谷はレッズとのワイルドカードシリーズでの２試合は、９打数３安打で２本塁打も放ったが、フィリーズとの地区シリーズの４試合では１８打数１安打の打率５分６厘とブレーキ。１９打席で左腕との対戦が１６度あり「左打者にとっては思い通りにいかなかった」と振り返ったが、ロバーツ監督は「反省していることを願っている。打席での質をよくする必要がある」、「あのようなパフォーマンスではワールドシリーズは勝てない」と注文をつけていた。