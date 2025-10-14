テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１４日、公明党の連立離脱を受けて首相指名選挙で野党候補の一本化に向けた動きが進んでいることを報じた。

番組では１４日に立民、維新、国民の３党幹事長による会談が行われることを伝えた。一方で自民党の鈴木俊一幹事長が１３日に盛岡市内で記者会見し「基本政策が一致をしないところが集まって一時、数の上で何か形成されたとしても、そこは問題がずっと続いていくんだと思います」と立民が多数派形成を呼びかけていることをけん制し、高市早苗総裁が首相指名を得られるよう「何があっても首班を受けられるように今、最大限努力をいたしております」と述べたことを伝えた。

スタジオには同局政治部野党キャップの村上祐子氏が生出演。立民、維新、国民の３党の首相候補一本化への動きなどについて解説した。

その中で司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは「野党一本化って可能性どのぐらいあるんですか？」と質問。村上氏は「数だけいうと、立憲、維新、国民が全部合わされば過半数行きますけど、各党の思いが交錯していて」とし「（国民代表の）玉木（雄一郎）さんは高い球、投げ続けているので、そこで立憲が玉木さんの要求に全部譲歩するか…協議次第ではありますけどもそこで一致がこの一週間で見いだせるか？…なかなか難しいかもしれません」と解説した。

さらに羽鳥アナは「一本化した場合、誰の名前が書かれる可能性が一番高いんですか？」と質問。村上氏は「玉木さんでまとまるとすれば、一番その可能性が高いですけど、まとまるかどうかは分からないです」と解説した。