■MLB ア・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ブルージェイズ3−10マリナーズ（日本時間14日、ロジャース・センター）

ア・リーグ優勝決定シリーズ第2戦が日本時間14日、ブルージェイズの本拠地のロジャース・センターで行われ、マリナーズが3本の本塁打で10対3とブルージェイズに快勝、球団初となるリーグ優勝決定シリーズで連勝となった。

第1戦を勝利したマリナーズは勢いそのままにブルージェイズ先発のT.イェサベージ（22）から1回、2つの四死球で無死一、二塁のチャンスを作ると、“イチローの愛弟子”3番・J.ロドリゲス（24）がプレーオフ2号の先制スリーランを放った。

その裏、先発L.ギルバート（28）がブルージェイズの5番・A.カーク（26）にタイムリーを浴びるなど2失点、さらに2回にも2番・N.ルーカス（31）にタイムリーを浴びて3対3の同点に追いつかれた。

マリナーズは5回、先頭の1番・R.アロザレーナ（30）がショート内野安打とエラーで無死2塁、ここでブルージェイズベンチは“60発男”の2番・C.ローリー（28）を申告敬遠。1死一、二塁で第1戦で2打点をあげている4番・J.ポランコ（32）がプレーオフ3号となる勝ち越しスリーラン。

さらに6回にも1点を奪うと、7回には1死一塁で5番・J.ネイラー（28）がプレーオフ1号となるダメ押しのツーラン。マリナーズがクリーンアップの3本塁打でブルージェイズを圧倒、敵地で連勝、球団初となるリーグ優勝に前進した。