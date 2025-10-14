【Creator’s Sellection なわとび女児ちゃん 羽月美卯 illustration by ゆゆこ 1/6 完成品フィギュア】 発売日：9月頃 価格：30,800円 セール価格：23,620円

楽天ブックスにて、ベルファインより発売中の「Creator’s Sellection なわとび女児ちゃん 羽月美卯 illustration by ゆゆこ 1/6 完成品フィギュア」が特別価格で販売されている。セール価格は23%オフの23,620円。

本商品は、ゆゆこ氏のオリジナルキャラクター「なわとび女児ちゃん 羽月美卯」を1/6スケールで再現したフィギュア。モチーフイラストを元に一生懸命なわとびを練習中、ぷにぷにの脚に縄が絡まってしまった姿が立体化されている。

いつも持ち歩いているぬいぐるみ「うさの」も足元に再現。髪の毛にはクリアパーツを使用し、デニムの質感や細かいアクセサリーの造形、彩色にもこだわり製作されている。本フィギュアには笑顔の差し替えパーツも付属する。

(C)ゆゆこ