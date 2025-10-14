AKB48、20周年のメモリアルブックに掲載ミス 手書きメッセージの入れ替わりが判明し謝罪
アイドルグループ・AKB48が14日、公式サイトを更新。今年12月にグループ結成20周年を迎えることを記念して、きょうから発売開始のメモリアルブック『AKB48 20th Anniversary Book』内に掲載ミスがあったことを報告し、謝罪した。
【写真】10年ぶりに劇場に立ちパフォーマンスした前田敦子
公式サイトには「本日10月14日（火）発売の20周年メモリアルブック『AKB48 20th Anniversary Book』におきまして、P15の八木愛月とP16の伊藤百花の手書きメッセージが入れ替わって掲載されておりました」と報告。「ここに訂正させていただきますとともに、謹んでお詫び申し上げます」と謝罪した。
本書では、現役メンバー43人の撮り下ろし＆インタビューをはじめ、グループをけん引するメンバーと若手エースによるそれぞれの鼎談、秋元康総合プロデューサーと4代目AKB48グループ総監督・倉野尾成美のスペシャル対談、さらに各誌で活躍し写真集でも話題のメンバーによる水着グラビアなど、20周年にふさわしい充実のコンテンツが収録されている。
同グループは20周年を記念し、12月4日から7日に日本武道館コンサート「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館」全6公演を開催。また20周年を迎える12月8日はAKB48劇場で「AKB48劇場20周年特別記念公演」を行うことになっている。
