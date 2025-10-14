またしても戦列離脱へ…川崎の“背番号10”が左長内転筋肉離れの怪我。復帰戦でまさかの負傷交代、全治は公表されず
川崎フロンターレは10月14日、柏レイソル戦で負傷していたMF大島僚太の診断結果を発表。左長内転筋肉離れと診断された。
川崎は10月８日、ルヴァンカップ準決勝・第１戦で柏と対戦（３−１）。アクシデントは85分に起きた。
途中出場の大島が、敵陣で相手のパスを倒れながら身体を張ってブロック。そこからショートカウンターでチームの３点目が生まれた。
しかし、得点の起点となった背番号10はこの時に左足を痛めたようで、しばらくはプレー続行も、ほどなくして座り込み、担架で運ばれてピッチを後にした。
７月の右ヒラメ筋肉離れから約３か月ぶりの復帰戦だった大島だが、またしても戦列を離脱することに。なお全治は公表されていない。
また８日の柏戦では三浦颯太も負傷交代。25歳のDFは左ハムストリング肉離れと診断された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
