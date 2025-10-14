◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第２戦 ブルージェイズ３―１０マリナーズ（１３日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）

ア・リーグ優勝決定シリーズ第２戦は１３日（日本時間１４日）、マリナーズが一発攻勢で勝利し、敵地で連勝スタートを切った。第３戦は移動日を挟んで１５日（日本時間１６日）にマリナーズの本拠Ｔモバイルパークで行われる。

両軍が序盤から点を奪い合う展開となった。前日の初戦を制したマリナーズは初回、１番アロザレーナが死球、ローリーが四球で走者をためると、３番のロドリゲスが左翼ポール際に先制３ランを放った。イチロー氏に師事する主軸が、連勝へ向け、大きな一打を放った。

ブルージェイズはその裏、ルークスとカークの適時打で２点を返し、２回も再びルークスに適時打が生まれ、同点とされた。

だがマリナーズは５回、１死一、二塁でポランコが右中間へ３ランを放って勝ち越し。６回にはクロフォードの適時打、７回にはブ軍の地元出身のネーラーが１号２ランを放って９―３と突き放すと、なお１死満塁でクロフォードが犠飛で１０点目を奪い、リードを広げた。

先発ギルバートは３回５安打３失点（自責２）。早めの継投で４回にバザルドを投入し、バルガス、ハンコックがそれぞれ２回ずつロングリリーフ。４回以降をわずか１安打に封じた。

ブルージェイズはア・リーグ勝率全体１位、マリナーズは同２位。ワールドシリーズ進出が決まると、マリナーズが史上初、ブルージェイズは３２年ぶりになる。