ベルギーがウェールズ撃破で首位浮上! ドイツやフランスも1位キープ…スウェーデンは苦境続く:W杯欧州予選
北中米ワールドカップ欧州予選が13日に各地で行われた。
グループA首位のドイツ代表は、2位の北アイルランド代表との直接対決を1-0で制し、1位をキープ。最下位ルクセンブルク代表を2-0で下したスロバキア代表がドイツと同勝ち点の2位に浮上している。
グループBでは、首位スイス代表が3位スロベニア代表とスコアレスドローに終わった。2位コソボ代表は最下位スウェーデン代表に1-0で完封勝ち。過去12回のW杯出場を誇るスウェーデンは、1分3敗(勝ち点1)と苦戦が続いている。
グループDで首位を走るフランス代表は、3位アイスランド代表と2-2で引き分けた。2位ウクライナ代表は最下位アゼルバイジャン代表に2-1で勝利。B組とD組の順位に変動はなかった。
グループJでは、首位の北マケドニア代表が4位カザフスタン代表と1-1のドロー。2位ベルギー代表がMFケビン・デ・ブライネのPK2発などで3位ウェールズ代表に4-2で競り勝ち、首位に立った。
以下、試合結果&順位表
[グループA]
【順位表】
1.ドイツ(9)+5
2.スロバキア(9)+3
3.北アイルランド(6)+1
4.ルクセンブルク(0)-9
第4節
2025年10月13日(月)
北アイルランド 0-1 ドイツ
スロバキア 2-0 ルクセンブルク
[グループB]
【順位表】
1.スイス(10)+9
2.コソボ(7)-1
3.スロベニア(3)-3
4.スウェーデン(1)-5
第4節
2025年10月13日(月)
スロベニア 0-0 スイス
スウェーデン 0-1 コソボ
[グループD]
【順位表】
1.フランス(10)+6
2.ウクライナ(7)+1
3.アイスランド(4)+2
4.アゼルバイジャン(1)-9
第4節
2025年10月13日(月)
アイスランド 2-2 フランス
ウクライナ 2-1 アゼルバイジャン
[グループJ]
【順位表】
1.ベルギー(14)+15
2.北マケドニア(13)+9
3.ウェールズ(10)+3
4.カザフスタン(7)-4
5.リヒテンシュタイン(0)-23
第8節
2025年10月13日(月)
北マケドニア 1-1 カザフスタン
ウェールズ 2-4 ベルギー
