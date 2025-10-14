　北中米ワールドカップ欧州予選が13日に各地で行われた。

　グループA首位のドイツ代表は、2位の北アイルランド代表との直接対決を1-0で制し、1位をキープ。最下位ルクセンブルク代表を2-0で下したスロバキア代表がドイツと同勝ち点の2位に浮上している。

　グループBでは、首位スイス代表が3位スロベニア代表とスコアレスドローに終わった。2位コソボ代表は最下位スウェーデン代表に1-0で完封勝ち。過去12回のW杯出場を誇るスウェーデンは、1分3敗(勝ち点1)と苦戦が続いている。

　グループDで首位を走るフランス代表は、3位アイスランド代表と2-2で引き分けた。2位ウクライナ代表は最下位アゼルバイジャン代表に2-1で勝利。B組とD組の順位に変動はなかった。

　グループJでは、首位の北マケドニア代表が4位カザフスタン代表と1-1のドロー。2位ベルギー代表がMFケビン・デ・ブライネのPK2発などで3位ウェールズ代表に4-2で競り勝ち、首位に立った。

以下、試合結果&順位表

[グループA]

【順位表】

1.ドイツ(9)+5

2.スロバキア(9)+3

3.北アイルランド(6)+1

4.ルクセンブルク(0)-9

第4節

2025年10月13日(月)

北アイルランド 0-1 ドイツ

スロバキア 2-0 ルクセンブルク

[グループB]

【順位表】

1.スイス(10)+9

2.コソボ(7)-1

3.スロベニア(3)-3

4.スウェーデン(1)-5

第4節

2025年10月13日(月)

スロベニア 0-0 スイス

スウェーデン 0-1 コソボ

[グループD]

【順位表】

1.フランス(10)+6

2.ウクライナ(7)+1

3.アイスランド(4)+2

4.アゼルバイジャン(1)-9

第4節

2025年10月13日(月)

アイスランド 2-2 フランス

ウクライナ 2-1 アゼルバイジャン

[グループJ]

【順位表】

1.ベルギー(14)+15

2.北マケドニア(13)+9

3.ウェールズ(10)+3

4.カザフスタン(7)-4

5.リヒテンシュタイン(0)-23

第8節

2025年10月13日(月)

北マケドニア 1-1 カザフスタン

ウェールズ 2-4 ベルギー